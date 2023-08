La Gobernadora debe recapacitar y entregar los libros de texto: Andrea Chávez

Andrea Chávez Treviño, diputada federal, le solicitó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, que escuche al magisterio y se distribuyan los libros de texto gratuitos en el estado.

“Exijo respetuosamente a las autoridades del estado a que atiendan el llamado del magisterio, para que se entreguen los libros de texto; para que las maestras y los maestros preparen sus clases, y las niñas y niños tengan un libro cuando lleguen el salón de clases”, dijo durante una transmisión por medio de sus redes sociales.

Pidió a la gobernadora que recapacite y le lanzó un llamado para que las niñas y los niños rarámuri y de la Sierra Tarahumara cuenten con libros de texto, y en general, lleguen a todos los rincones del estado, “por amor a la patria, por amor a la educación, no los prive de eso, señora gobernadora”, le pidió Chávez Treviño a Maru Campos.

Recordó que la gobernadora de Chihuahua promovió una controversia constitucional para impedir la distribución de los libros de texto gratuitos en el estado, misma que el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, la aceptó y aseguró que la derecha está sostenida por los medios de comunicación y un “poder judicial corrupto”.

La derecha ha emprendido una campaña mediática brutal en contra de los libros de texto gratuitos. Desde el PAN, a través de su presidente, Marko Cortés, se hizo un llamado para arrancar hojas de estos libros de texto y dos gobernadoras del mismo partido, María Teresa Jimenez y María Eugenia Campos, de Aguascalientes y Chihuahua, respectivamente, han decidido ir en contra de la Constitución y no entregar los libros de texto en sus entidades.

Indicó que la derecha siempre ha visto la educación como un negocio y el conocimiento como una mercancía, que solo unos cuantos podrían tener, siempre y cuando tuvieran para pagarla.

La diputada federal dedicó cerca de una hora a desmentir dichos y acusaciones sobre los contenidos de estos libros, que han difundido medios de comunicación tradicional, voceros y políticos de la derecha. Dio lectura a algunas secciones y fragmentos de los libros de educación básica que la Secretaría de Educación Pública creó para el ciclo escolar 2023-2024.

También el aspirante a Coordinador Nacional de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández, ha hecho suya la defensa de los libros de texto en sus asambleas informativas, leyendo la introducción de uno de los libros que retoma un poema de Federico García Lorca.

De acuerdo con el INEGI, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el 27% de las escuelas de educación básica no contaban con servicio de agua potable y más del 42% no tenían drenaje; el 61% de las escuelas no tenía internet; el 40% de las escuelas no tenían computadoras; el 11% de los planteles de educación básica carecían de baños; el 10% de las escuelas no tenían pizarrón; el 15% de las escuelas no tenían sillas para los alumnos y el 9% de las escuelas no tenían electricidad

Y puntualizó que para su elaboración se realizaron 1998 consultas a creadores de contenido; 32 asambleas nacionales, una por cada entidad federativa, con especialistas, maestras, maestros y padres de familia.

Más de 1 millón de docentes estuvieron inmiscuidos en la elaboración de estos libros; se realizaron 925 revisiones de parte de especialistas en todas las materias y representantes de 55 dependencias públicas, privadas y de la sociedad civil organizada. Aseguró que fue un proceso largo de consulta para saber que debía integrarse a estos libros.

Las verdades de los libros de texto que los medios de comunicación están tan nerviosos con estos contenidos, porque además de que perdieron contratos millonarios de impresión y publicidad con el gobierno, les molesta que en los libros de texto hay una un manual para que las niñas y niños, desde pequeños, aprendan a detectar noticias falsas y con ello, se combata la infodemia, subrayó.

Comentó que los libros de texto no buscan enseñar sobre comunismo, más bien hace una crítica al capitalismo, modelo económico que dijo, se dedicó a despojar a los pueblos originarios y a las comunidades indígenas de sus territorios para construir industria y enriquecer a unos cuantos, que ni siquiera son mexicanos, los nuevos contenidos privilegian valores universales como la amistad, el amor, la justicia, la equidad, la igualdad. Hablan de soberanía alimentaria, de consumo sustentable y respetuoso con el medio ambiente. Explican que es democracia y participación ciudadana.

Finalmente, Chávez Treviño invitó a los detractores a que los lean, ya que dijo: “así habría una clase política más educada, más formada, que no se estuvieran dedicando a mentir, a generar críticas en el aire y por politiquería.

