Peligra la minería en Chihuahua por falta de incentivos fiscales

El valor de la producción de la minería en Chihuahua fue de 4 mil 632 millones de pesos tan solo en noviembre de 2019 y un acumulado global hasta entonces de 44 mil 752 millones de pesos en el estado, informó la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) del Gobierno Estatal.

La derrama económica del sector en la entidad es de 9 mil 455 millones de pesos anuales entre compras a proveedores, sueldos, pago de derechos de concesiones, y el impuesto especial del Fondo Minero, informó el presidente del Clúster Minero (Clúmin) de Chihuahua, Pablo Méndez Alvídrez.

Sin embargo esta industria enfrenta el desinterés de la Federación pues no solo ha negado nuevas concesiones, sino que no publica las que quedan libres, y como siempre tiene otras cifras.

“El Presidente dijo que el 70% del territorio nacional estaba concesionado, cuando no llegamos al 8% y se trabaja solo el 7%, me parece que el señor ni siquiera sabe de lo que está hablando”, afirmó el presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Géologos de México (AIMMGM) Distrito Chihuahua, Gabriel Zendejas Palacios.

En consecuencia la falta de incentivos fiscales ha provocado que en los últimos 8 años el país descendiera del lugar 10 al lugar 47 de competitividad, según el estudio elaborado por el Grupo Friesser de Canadá, publicado por la Cámara Minera de México.

“Evalúa indicadores de seguridad pública, jurídica y laboral, pago de impuestos, corrupción, facilidad para obtener permisos y otros más, para recibir inversión extranjera, y para una minera es igual invertir en este o cualquier país, pero al no haber incentivos se ha perdido el interés en México”, explicó Pablo Méndez.

Resaltó que a pesar de que este sector contribuye a la fuerza laboral en el estado con la generación de 20 mil empleos directos y 104 mil indirectos a la fuerza laboral, y representa el 11.5% de la producción nacional de minerales en el país, no existen apoyos para nuevas exploraciones.

“Nosotros tenemos registradas como socias en le Clúster a 17 unidades mineras, lo que representa el 90% de la producción minera del estado”, dijo.

En estos 2 años de contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, si bien no se detuvo la producción minera en Chihuahua, sí disminuyó considerablemente.

Lo anterior se agrava debido a que aunque las minas en la entidad ya tienen una maduración avanzada y se acabarán pronto, pues tienen una proyección de vida de entre 10 y 15 años, pero su interés de exploración se han ido a otro lado.

“Hay algunas interesantes que se pueden abrir, pero les falta un tiempo considerable, y por eso hemos insistido con el Gobierno del Estado, a que se incentive la exploración, porque es como sembrar para la agricultura, si no exploras no vas a encontrar minas, tu producción se va a estancar y ya no va a haber más”, indicó.

En lugar de existir apoyos que alienten la inversión, las cargas fiscales en el país y por ende en Chihuahua, son de las más fuertes en el mundo con un 52% de impuestos establecidos para el sector minero, en comparación con el entre 30 y 35% que se grava en Canadá, Estados Unidos y Australia.

“Los principales capitales extranjeros para las minas vienen de esos países, y prefieren irse a otros donde no sea tan caro como México. Inclusive en Latinoamérica, Perú, Chile y Brasil han atraído esas inversiones en los últimos años”, expuso.

Agregó que mientras las empresas mineras establecidas que ya tenían un sitio minero se quedaron, el 80% de las “juniors”, dedicadas exclusivamente a la exploración, declinaron en su interés por el territorio mexicano.

“La minería siempre ha sido parte de la solución y no de los problemas del estado, como parte del desarrollo económico, así se fundaron las sus ciudades más importantes, y aunque ha sido difícil, se han podido derramar miles de millones de pesos cada año”, expresó el presidente del Clúmin de Chihuahua.

Gabriel Zendejas resaltó que entre esas exploraciones que se han perdido, una que buscaba extraer litio en Chihuahua se frenó por parte del Gobierno Federal.

Además, metales como el cobre cuyo precio se ha incrementado hasta los 4 dólares por libra, la extracción en Chihuahua se paró en Santa Eulalia y Ascensión, mientras que la de San Francisco del Oro, Madera y Santa Bárbara ha mermado significativamente, observó.