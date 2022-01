Peligran inversiones ante la inseguridad

La inversión económica para el estado se verá afectada si los gobiernos estatal y federal no frenan “la otra pandemia”, que es la de la inseguridad pública, señaló Ignacio Manjarrez Ayub, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex, e invitado permanente de la Sociedad Civil, ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

“Desgraciadamente desde hace 2 años empezamos a ver más la pandemia de salud y dejamos de ver la de inseguridad que ha seguido creciendo, son 2 pandemias que nos han golpeado en la parte económica, desde el gobierno estatal como el federal tienen que atender de fondo con estrategias estos dos problemas, tanto el de salud como el de inseguridad, por estar viendo una cosa se descuida la otra y las dos tienen que atenderse para poder minimizar el impacto económico que estamos viendo”, afirmó.

Observó que la violencia a estos niveles está ligada en gran medida al narco menudeo y eso debe ser atendido desde la propia Secretaría de Educación y Cultura, al tener una currícula que a partir del nivel básico instruya sobre la prevención de las adicciones.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

“Y no es atendiéndolo persiguiendo a los que se dedican al narcomenudeo, sino más bien lo que tiene que ver con la prevención, que ya no exista consumo, porque al no existir consumo ya no hay oferta y demanda, como se dice coloquialmente en el ámbito empresarial”, indicó.

Además, aseguró que urge robustecer al Ministerio Público (MP) para que logren procesar las investigaciones de manera efectiva, al proporcionarles la tecnología e insumos necesarios para la investigación, duplicar la cantidad de elementos, y homologar los salarios a los de la iniciativa privada.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

“Entiendo que el sueldo está por el orden de los 16 mil pesos, cuando deberían ganar 40 mil, como abogados que son”, expuso el empresario chihuahuense.

Dijo que en la medida en que persistan las deficiencias en el MP, no podrán dar seguimiento jurídico a las denuncias y a los hechos, y eso contribuye a que la gente que se dedica a delinquir, no le tenga miedo a las autoridades.

“Ahorita saben que tienen grades oportunidades de que no va a pasar nada, el mensaje que se da hoy por hoy es que no pasa nada, en lugar de “el que la hace la paga”, advirtió.