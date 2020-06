Préstamo del Banco Mundial se solicitó desde el año pasado: AMLO

El Gobierno federal ahorrará 500 mil millones de pesos y aumentará en 50 mil millones de pesos los apoyos a la población, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo del préstamo informó es una operación de rutina, se solicitó desde 2019 como parte del manejo de las finanzas; seguimos sosteniendo que no va a aumentar la deuda en términos reales. No se aumentó el año pasado ni este año queremos que crezca con relación al PIB.

Por eso, dijo en su conferencia mañanera, estamos tomando medidas sobre todo de austeridad, estamos también eficientando la administración. Vamos a ahorrar alrededor de 500 mil millones de pesos, esto porque Hacienda va a concentrar fondos de fideicomisos y al mismo tiempo vamos a destinar el presupuesto a lo básico, inclusive aumentar el destinado a la población, a los más necesitados de 50 mil millones de pesos, de lo que ya estaba autorizado.

Esto tiene que ver con créditos a las pequeñas empresas, rehabilitación de salud, contratación de médicos y enfermeras, con cerca de 50 mil contratados en tres meses.

También, dijo el mandatario, se está solicitando a la Cámara de Diputados un ajuste en el presupuesto, apoyo para un reacomodo en el presupuesto, ajustando a la nueva realidad, a las circunstancias y pidiendo autorice extingan fideicomisos, que había muchos, se manejaban recursos de manera discrecional. Todo esto permitirá contar con recursos suficientes para no aumentar la deuda.

Enfrentamos, explico López Obrador, la caída en la economía mundial por los efectos del Coronavirus caerá en 8 por ciento, EU 6 por ciento, China 1%. En México que no caiga mucho, el primer trimestre 1.2 por ciento. Los expertos decías que al doble y no fue así. Ahora viene abril, mayo y junio, que es más difícil. Pero no como piensa los adversarios que quisieran que se derrumbara.