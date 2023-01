Prevén repunte en casas de empeños por la cuesta de enero

Se espera que repunten los empeños hasta el doble durante la segunda semana de enero; esto según lo declarado por el gerente de varias sucursales de Empeña Fácil, ubicadas en Parral; se destaca que durante estas fechas, la situación económica empeora tras las gastos decembrinos.

Genaro Félix, gerente de Empeña Fácil, expuso que durante enero se ve un considerable incremento de las personas que buscan empeñar sus pertenencias, luego de que pasan las fiestas decembrinas.

El entrevistado atribuye este comportamiento, a que la situación económica de las personas se ve afectada en enero, luego de que muchos gastan sin prevenir los gastos posteriores que enfrentarán.

Expuso que, en una semana común, acuden aproximadamente 80 personas, buscando empeñar alguna de sus pertenencias; no obstante, con el aumento, pueden llegar a visitar hasta 150 personas.

Celulares, tablets, juegos de video, televisores, reproductores dvd, estéreos y otros aparatos electrónicos son los principales productos que se empeñan en estas épocas del año; a esto se le suma la herramienta de trabajo y joyerías.

El entrevistado expuso que, la cuesta de enero, es otro de los factores que favorecen al aumento de actividad en las casas de empeño durante los primeros meses del año; fenómeno que afecta más a la población laboral.

Las casas de empeño son proveedores, cuyo objeto de negocio consiste en otorgar una suma de dinero en efectivo a cambio de una prenda; proveen de recursos inmediatos a los sectores de la población que no tienen acceso a los servicios financieros, y es la Profeco, la única autoridad reguladora en materia de casas de empeño, a través del Registro Público de Casas de Empeño.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda observar y analiza la información plasmada en la pizarra de anuncios de la sucursal.

¿Qué debo hacer antes de empeñar algo?

Pregunta sobre los cotitulares (personas que pueden desempeñar a tu nombre); infórmate acerca de los tipos de empeño existentes en cada casa de empeño, ya que pueden variar; recuerda que no pueden calcular intereses sobre intereses de tu monto a pagar, solo se calculan sobre la deuda principal.

No olvides que, al no hacer el pago del refrendo o del desempeño en la fecha especificada en el contrato, la prenda se pondrá a la venta y podrá recuperarse mediante el desempeño extemporáneo, siempre y cuando no se haya vendido o apartado.

Corrobora que el cobro del CAT sea correcto utilizando la Calculadora del Costo Anual Total del Banco de México en: https://www.banxico.org.mx/CAT/ ; pregunta por comisiones y costos adicionales.

Por último, verifica que la báscula donde pesan tu joyería tenga el holograma de verificación de la Profeco; lee el contrato y verifica los plazos de pago y oportunidades de refrendo.

