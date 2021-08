¿Quieres ser gamer? Te decimos lo que debes desembolsar

Los aficionados a los videojuegos en México destinan, en promedio, 16 mil 500 pesos para equiparse. De acuerdo con datos de Tiendeo, una empresa dedicada a vincular tiendas con clientes potenciales, este costo incluye la compra de una consola, ya sea de Xbox o PlayStation, un equipo para hacer transmisiones en vivo, como computadoras, sillas y luces, al igual que una suscripción para jugar en línea.

“Ser gamer en México no es mucho más caro que en otros países como Ucrania o Argentina, en América Latina, donde sólo para comprar la consola llegan a desembolsar 26 mil pesos. En este rubro el país que tiene los mejores precios es Canadá”, detalló a El Sol de México el gerente de Desarrollo de Negocios Internacionales de Tiendeo, Alfredo Pérez.

En la víspera del día internacional del gamer, que se celebra mañana, Tiendeo también reveló que el Xbox One es la consola favorita de los mexicanos, seguida de la PlayStation 4.

El equipamiento incluye una silla gamer, considerada por Tiendeo como el segundo artículo preferido por los amantes de los videojuegos.

Y para una experiencia más inmersiva, los usuarios suelen adquirir audífonos con mayor frecuencia, que además les permiten comunicarse durante las partidas o hacer transmisiones en vivo.

El mundo de los videojuegos cobró relevancia en los últimos años ante la creciente oportunidad de negocio que representa. Basta comprar una consola, tener una selección de títulos y buena conexión a internet para generar ingresos a través de este medio.

De acuerdo con la consultora Newzoo, el año pasado los videojuegos dejaron una derrama económica de 177 mil 800 millones de dólares en el mundo, 23.1 por ciento más que en 2019, un crecimiento impulsado por el confinamiento y el lanzamiento de las consolas de PlayStation 5 y Xbox Serie S y Serie X.

En el mundo hay casi tres billones de personas que disfrutan de los videojuegos, casi la mitad de la población global.

Para este año, la industria de videojuegos generará ingresos de 175 mil 800 millones de dólares en el mundo, 1.1 por ciento menos que en 2020, prevé la firma, a pesar de que se esperan títulos como Halo Infinite, Age of Empires 4, Forza Horizon 5, entre otros juegos que también estarán disponibles para computadoras.

Las estadísticas de Tiendeo indican que entre los videojuegos más populares están Fortnite, que tiene en México a la mayor cantidad de jugadores; seguido por Call of Duty: Warzone y Minecraft, con 5.43 millones de copias vendidas únicamente en Xbox, tanto en su formato físico como digital.

Otro impulso a los juegos y sus consolas lo generaron los torneos virtuales, mejor conocidos como eSports. The CIU estima que en el país hay al menos 8.4 millones de jugadores que han competido en alguna justa.

Los torneos son para aficionados o profesionales de títulos como Gears of War, Call Of Duty, Fortnite, Dragon Ball Fighter Z, Mortal Kombat o Injustice, que en México tienen 11.1 millones de espectadores, de acuerdo con The CIU.

“El mercado de los videojuegos en México registra un crecimiento continuo, lo que reafirma la posición del gaming como uno de los sectores de entretenimiento de mayor contribución al aparato productivo nacional”, detalló la firma en un estudio.

De acuerdo con la consultora, la industria de los videojuegos en México alcanzó un valor de 32 mil 229 millones de pesos el año pasado, lo que representó un aumento de 4.4 por ciento frente a lo registrado en 2019. Adicionalmente, el número de jugadores creció 5.5 por ciento y cerró en un aproximado de 72.3 millones de personas de todas las edades.