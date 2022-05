¿Quieres trabajar en la Sedena? Lanzan convocatoria para cubrir sus vacantes

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) abrió su programa de reclutamiento para integrarse al Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V., por lo que aquí te decimos las vacantes.

Esta oferta laboral es lanzada a través de un comunicado emitido por el organismo debido a la creación de esta empresa, por lo que se llevará a cabo el proceso de contratación de personal profesional y mano de obra calificada, (civiles y militares), quienes se encuentren en situación de retiro.

ÁREAS PARA APLICAR

- Administración y finanzas - Recursos Humanos - Fiscalización - Jurídica (litigación, derecho consultivo y corporativo) - Negocios y Mercadotecnia - Planeación Estratégica. - Comunicación - Logística - Tecnologías de la información y Comunicaciones - Transparencia - Actuaría - Transporte ferroviario y aeroportuario - Control aéreo y ferroviario - Ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica e industrial

REQUERIMIENTOS PARA LAS VACANTES

Tener ciudadanía mexicana, presentar título y cédula de licenciatura, contar con cartilla del Servicio Militar Nacional con hoja de liberación en caso de hombres, no presentar tatuajes visibles cuando se use vestimenta formal, no hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares ni padecer alcoholismo.

Es importante que tomes en cuenta que debes firmar un consentimiento para someterse a la evaluación correspondiente, su disposición para que la institución realice las investigaciones necesarias y aceptar el resultado del proceso de reclutamiento, selección y evaluación; así como para sujetarse a las normas y disposiciones que en materia disciplinaria emita el grupo.

Además, debes contar con disponibilidad para viajar o cambiar de residencia, así como tener aptitud para el empeño de sus funciones en el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso, además, deberás contar con correo electrónico.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

POR EL BIENESTAR DE LOS MEXICANOS

“Con estas acciones, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos refrendan su compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, contribuyendo con el Gobierno de México, al realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país”, se lee en el comunicado oficial.

Si estás interesado en aplicar a alguna de las vacantes, puedes comunicarte a los teléfonos: 55-2122-1310 Ext. 6150 o al 55-1553-4333, o bien, enviar la solicitud al correo electrónico: gafsaomm@sedena.gob.mx, también puedes acudir a las oficinas del Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares, Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V.

Publicado originalmente en El Sol de Tampico