Lideran reporteros infantiles conferencia de prensa con los niños funcionarios

Los Reporteros Infantiles de El Heraldo de Chihuahua lideraron la conferencia de prensa que ofrecieron los niños funcionarios del ayuntamiento Devanhi Azucena Gómez, presidenta municipal, Edwin Gael Leos, secretario del Honorable de Chihuahua y Miguel Ángel Espinoza Romero, síndico municipal.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Los periodistas más jóvenes de este medio de comunicación encabezaron la ronda de preguntas y respuestas que se distinguió por la autenticidad con la que responden los menores. Ana Victoria Ochoa representando a la sección de locales, preguntó a la niña alcaldesa: ¿Qué haría para ayudar a los niños que piden dinero en la calle? a lo que la alcaldesa respondió “darles”; mientras tanto, Luis Antonio Reyes de la sección de Deportes cuestionó: ¿Qué haría para impulsar el deporte en esta ciudad? A lo que Devany contestó que traer a Neymar.

En su participación, Ángel Valenzuela del área de Publicidad quiso saber qué museo le gustaría que hubiera en Chihuahua: “si tuviera que elegir uno específico me gustaría un museo en donde se refleje la importancia de lo niños en la historia”, dijo la presidenta municipal.

Foto: Ricardo Serrano / El Heraldo de Chihuahua

Por su parte, David Armendáriz, de la edición infantil Sin Límite, preguntó: ¿Qué harías para que un video de la presidencia se hiciera viral?, a lo que respondió que propondría ideas excelentes y en el aspecto digital, opinó que no es correcto que los niños naveguen en Tik Tok.

Devany Azucena hizo referencia a que ser niño permite disfrutar de la inocencia y continuando con la entrevista, argumentó que la mejor idea para festejar a los infantes es elegir una fecha donde sean libres y puedan divertirse, en temas más serios, externó que considera buena la idea de que los menores voten, ya que todas las opiniones cuentan, puntualizó.

Foto: Ricardo Serrano / El Heraldo de Chihuahua

En su mensaje, la alcaldesa dijo: “Gracias por estar presentes para que con sus cámaras, lleguemos a muchos lugares, donde los niños se den cuenta de lo que hemos avanzado en defender nuestro derecho participativo, gracias a que nos siguen las redes sociales y los medios digitales, hoy me toca ser la voz de las y los niños y adolescentes que integran nuestro municipio y es para mí un verdadero honor así como una responsabilidad, somos muchos niños que hoy hemos vivido historias, cada iniciativa, cada sugerencia ha sido expresada”, esto, en referencia a la reunión de Cabildo que tuvieron durante la mañana los pequeños funcionarios.

Añadió que la equivocación es válida por ser parte de la humanidad: “claro que nos vamos a equivocar y estamos cada día aprendiendo más, me encanta exponer en clase y lo hago para proyectar lo que he aprendido, para practicar la oratoria que es el arte de hablar y para dar confianza a los compañeros de que si yo puedo, por qué ellos no?, finalizó la líder de la alcaldía.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Al concluir la jornada, los comunicadores posaron para las fotografías al lado de la nueva generación de autoridades municipales quienes externaron sus inquietudes y lo que harían por su ciudad.