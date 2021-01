Registra región noroeste el mayor crecimiento en sofomes del país

Chihuahua cuenta con sofomes que están dentro del porcentaje “privilegiado” que colocan más de 500 millones en el país; asimismo, nuestro estado pertenece a la región noroeste que registra el mayor crecimiento en los últimos 4 años, con un 60%, informó el chihuahuense Felipe Salaices, quien hoy toma protesta como presidente de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México A.C. (Asofom).

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

“Chihuahua es un actor muy importante a nivel nacional en sofomes. Nosotros en el estado tenemos aproximadamente 85 registradas, según Condusef, que no significa un número tan representativo; pero sí destaca que el 15% de las sofomes de México colocan más de 500 millones de pesos, y en Chihuahua tenemos unas cinco sofomes dentro de ese porcentaje”, declaró el entrevistado.

Detalló que a la Asofom agrupa a 198 sofomes, que representan el 40% de todo el crédito que se coloca a nivel sector; es decir, de las mil 600 sofomes del país, el 40 por ciento del crédito que se otorga a través del sector sofom, lo tiene Asofom con sus casi 200 socios.

De igual manera resaltó que Chihuahua es parte de la Región Noroeste comprendida además por Durango, Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Norte. “La primera región foránea de todo Asofom es la noroeste: nosotros somos 45 socios de los 198, y ha sido la región con mayor crecimiento en los últimos cuatro años, hemos crecido más de un sesenta por ciento, lo cual es muy representativo”, añadió.

En este sentido, precisó que dicha región es sumamente participativa, y que las sofomes más importantes del estado de Chihuahua, están asociadas a Asofom, y destacan las ciudades de Chihuahua y Cuauhtémoc, pero también se cuenta con sofomes claves en Parral, Casas Grandes, Namiquipa, Ciudad Juárez, y en Delicias.

Foto: Cortesía | El Heraldo de Chihuahua

“Los socios del noroeste hemos creado una sinergia muy interesante, un networking y esa fue una manera en la que se fue construyendo ese empuje y ese crecimiento que ha tenido la región”, dijo Salaices, quel también se desempeñó como presidente regional noroeste.

Él ha recorrido camino para llegar ahora a ser electo como presidente nacional, primero se integró como socio, luego estuvo a cargo de la presidencia regional, después participó en el Consejo Directivo de la Asofom en México.

“En mi participación regional y en todos esos logros que se fueron obteniendo en el noroeste me permitió que el consejo me propusiera que yo fuera candidato, entonces fui un candidato de unidad y no hay plazo que no se cumpla”, expuso, añadiendo que este jueves se realiza el acto protocolario.

Entrando al tema de la otorgación de créditos vía nómina a los trabajadores durante el 2020, el nuevo presidente comunicó que disminuyeron en términos generales en el mercado, por ejemplo en el caso específico de la Asofom que tiene a su cargo, notaron una disminución de la disposición de los créditos, lo que adjudica a despidos; y en segundo lugar, porque tanto en bancos como sofomes hubo una restricción en función de la situación económica.

“Por pláticas entre sofomeros, esto es, que no se desprende de la asociación, sentimos que se estancaron dichos créditos por estos temas. Contrario a pensar que la gente se abalanzó con los créditos, ha sido más prudente porque desconocen si van a conservar su empleo”, refirió, e indicó que las tasas de intereses no han sufrido cambios.

Finalmente, precisó que las sofomes son relacionadas mayormente con los créditos de nómina, pero entre el 80 y 90% de los créditos son para pymes comerciales, industriales, agropecuarias; inclusive –resaltó-, la región noroeste es la más “activa, profesional e identificada” con los créditos de agroindustria. “El corazón de la economía son las pymes, entonces para las asofomes y para Asofom, nuestra razón de ser, es apoyarlas. Las sofomes somos pymes trabajando en favor de las pymes”, concluyó.

Nota elaborada con la colaboración de Antonio Garfio.

Te recomendamos: