Se pronuncia Asociación de Banqueros de México contra liberación de asaltante de bancos

El presidente del Centro Bancario de Chihuahua y representante de la Asociación de Banqueros de México, Héctor Sada Marquez, realizó un pronunciamiento en contra de la liberación del presunto asaltante de un banco en la Plaza Monarcas.

El representa de los banqueros, en primera instancia externó un agradecimiento al alcalde Marco Bonilla, así como al secretario de Seguridad Pública Pública y al secretario del Ayuntamiento por trabajar en los temas de seguridad.

Chihuahua Tras asaltar banco en la ciudad y detenerlo, juez le brinda libertad

En este sentido, resaltó la rápida respuesta que se dió tras registrase el asalto de un banco en la Plaza Monarca; además, aseguró que se han venido esclareciendo cada uno de los eventos con la debida prontitud.

Sin embargo, desde la Asociación mostraron su descontento por el posterior tratamiento que se le dió al inculpado: "Si bien llegaron a un acuerdo con la parte, entonces si el banco así lo sugirió o así lo trato, es parte de lo que ellos decidieron, pero realmente aquí no vemos un seguimiento a la justicia como debe de ser y como se le debe de dar", criticó.

Lo anterior al argumentar que consideran que sí debió haberse impuesto un castigo, conforme a su falta; "ahora el nombre del juego va a ser saltar bancos al cabo devolvemos el dinero y no pasa nada, si no lo he hecho antes. Eso no es justicia para nosotros", dijo.

No obstante, recalcó el agradecimiento al Municipio de Chihuahua por el seguimiento tan rápido que se generó en este hecho.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Sada Márquez expuso que la evolución en la seguridad de los bancos ha ido incrementándose día con día, ya que este tipo de asaltos durante los años 90's y principios de los 2000 eran muy frecuentes; pero los banqueros intervinieron para robustecer la seguridad con el apoyo de varias herramientas, y el acuerdo con los Ayuntamientos ha coadyuvado mucho en este aspecto, a decir del entrevistado.

Cabe recordar que tras audiencia de imputación con Ramiro A.M. presunto responsable de asaltar un banco ubicado en Plaza Monarca el pasado 9 de enero, un juez determinó dejarlo en libertad bajo la condición de no acercarse a ningún banco HSBC (dónde cometió el delito), así como la reparación económica del daño.

En la audiencia se presentaron argumentos en los que se indicó que Ramiro A.M no había cometido ningún acto delictivo con anterioridad, razón por la cual se consideró que no representa un riesgo que cumpla la sanción e intenté huir; lo que no agradó a la citada asociación.