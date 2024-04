Sequía en la región contribuye al aumento en la inflación: Especialista

La sequía es uno de los factores que contribuyen al aumento en la inflación, debido a que los productos se encarecen y hay mayor demanda, pero las condiciones climatológicas provocan que la oferta sea baja, según informó Javier Martínez catedrático de la Facultad de Economía Internacional de la Universidad Autónoma de Chihuahua campus Parral, quien añadió que esto genera que los productores establezcan el costo de los productos ante la demanda que se refleja.

Por lo anterior, el doctor Javier Martínez, catedrático de la Facultad de Economía Internacional de la Universidad Autónoma de Chihuahua campus Parral, comentó que la inflación es un indicador que se genera a partir de una canasta de productos.

“Esa canasta se va viendo con un año base de reflejo para conocer cómo es que ha ido incrementando a partir del año base y estos productos son los que más se consumen en todo el país, es decir los que tienen mayor ponderación de consumo”, dijo.

Resaltó que esto es un reflejo de lo que pasa en general con otros precios que no necesariamente están dentro de la canasta de productos.

Indicó que el fenómeno de la inflación se puede analizar por causas externas o internas en un municipio, estado o país; sin embargo, es un factor macroeconómico, es decir, que se genera a nivel nacional, pero no por ello los precios son iguales.

“Por ejemplo, el hecho de que en Mérida haya más inflación que en Parral no quiere decir que estén más caros los productos allá, puede ser que el precio del tomate incrementó en aquel estado de 20 pesos el kilogramo y pasó a 22, respecto a la ciudad que quizá subió de 35 a 40 pesos, que no es el mismo porcentaje, pero se sintió más el impacto del aumento", informó.

Enfatizó que la inflación es un monitoreo generalizado de los precios, pero no necesariamente el aumento impacta de la misma manera en todos los estados y municipios.

“En el caso del tomate, cebolla, chile o la papa aquí regularmente suele ser más barato comparándolo con otras ciudades, porque aquí tenemos productores cercanos de esos bienes, hay otros factores que tienen que ver con la inflación como el costo de traslado de los artículos que hacen que sean más caros que en otros lugares por ejemplo el limón", expresó.

El entrevistado subrayó que otro de los elementos puede ser la sequía, en donde se encarecen más los productos porque hay mayor demanda, pero las condiciones climatológicas provocan que la oferta sea baja.

Describió que se encarecen porque hay personas que sí pueden pagar por los productos a esos precios, por lo que quien vende los artículos establece el precio ante la demanda que se refleja a pesar de la inflación.

“Por ejemplo, si se acaba la sequía y hay un año muy bueno en la producción de limón entonces habrá mucha oferta y el precio a largo plazo disminuirá porque hay oferta que compensa la demanda, pero hay precios que ya no bajan como el de la vivienda, hay fenómenos que hacen que ese costo se incremente y ya no bajen, aunque la inflación sea menor, aunque la vivienda no entre en la canasta de productos de inflación”, detalló.

Javier Martínez ejemplificó otra actividad para dimensionar la inflación, como el hecho de bolear los zapatos, cuyo precio antes de la pandemia era aproximadamente de 20 pesos, el cual se duplicó justificando la inflación; sin embargo, aumentó más de este factor económico.

Resaltó que la parte del salario mínimo que se incrementó no ha sido un fenómeno del aumento en los precios como se cree, ya que este no ha alcanzado un nivel en donde se presione el nivel de precios de los productos, sino otros fenómenos externos o internos, así como la oferta y demanda.

“Hay personas que no tienen automóvil y no saben porqué el precio de la gasolina los afecta, pero esto se debe a que la mercancía se mueve mediante el transporte y si este energético sube de precio, el costo de transporte aumenta y por ende los productos", argumentó.

Resaltó que todo depende de los bienes que se encuentren en la canasta de productos, ya que normalmente se busca que la inflación se ubique en ciertos parámetros siendo el más conveniente de un dos por ciento anualizado; sin embargo, cuando se sobrepasa la línea como la inflación actual hay procesos macroeconómicos que pueden llegar a controlar los precios.

Cabe mencionar que la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico dio a conocer con base en datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que al corte del mes de marzo se presentó un aumento en la inflación de 0.29% respecto al mes anterior.

Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 4.42%, para el estado de Chihuahua, la variación anual fue de 4.62%. Según la información proporcionada los tres productos con mayor variación porcentual en el Estado, fueron Transporte 7.30%; Salud y el cuidado personal 5.11% y Alimentos, bebidas y tabaco 4.72%.Para la ciudad de Chihuahua la inflación fue de 4.64%, ocupando el lugar 36 con menor inflación de 55 ciudades, en Ciudad Juárez la cifra fue de 4.48%, lugar 30 con menor inflación y ciudad Jiménez con una inflación de 4.83%, lugar 41 con menor inflación; sin embargo, en la entidad es la localidad que mayor inflación presentó en este lapso.

