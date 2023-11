Subcuenta de Vivienda Infonavit: ¿Cómo saber cuánto he ahorrado?

Así como el Infonavit da créditos a los trabajadores con el fin de que puedan comprar un vivienda y hagan uso de este derecho primordial, el Instituto cuenta con la Subcuenta de Vivienda, en la que se depositan ahorros para que puedas pagar tu deuda o bien, hacer uso de este para tu retiro.

¿Cómo funciona?

Por Ley, tu empleador aporta el 5% de tu salario a tu Subcuenta de Vivienda, este ahorro te permite tramitar y pagar parte de tu crédito Infonavit y, si no lo usas en su totalidad, se convierte en una inversión para tu retiro.

Estas aportaciones no son de la empresa para la que trabajas, pues está a tu nombre y nadie más puede hacer uso de ellas, además para que no se vean afectadas por la inflación el dinero en tu subcuenta genera rendimientos.

Los fondos depositados en este ahorro, puedes ocuparlo a través de cualquiera de los productos de crédito del Infonavit, o bien puede ser un dinero extra al momento de tu retiro.

Si lo quieres puedes hacer Aportaciones Extraordinarias, estas no tienen un plazo forzoso o una periodicidad ni monto fijos y puedes hacerlas desde Mi Cuenta Infonavit o la Aplicación Móvil Infonavit.

Si durante tu vida laboral no solicitaste un crédito con el Infonavit o si terminaste de pagar tu financiamiento y aún tienes saldo en tu Subcuenta de Vivienda, puedes solicitarlo si ya te pensionaste.

¿Cómo saber cuánto dinero tengo en la Subcuenta?

Primero debes contar con Mi Cuenta Infonavit (clic aquí para saber como tenerla), al entrar te diriges al menú principal y en el apartado “Mi ahorro”, donde verás la pestaña de “Cuánto ahorro tengo”. o bien en el Resumen de movimientos de mi ahorro” para vigilar cada detalle.

Asimismo en la “Calculadora del ahorro” podrás hacer una estimación del monto de tus aportaciones, además de conocer cuánto puedes acumular en un año con tu salario actual a futuro.





Mi empleador no da las aportaciones

Según el portal de Infonavit, algunas empresas no siempre cumplen con esta obligación al pie de la letra, ya sea registrándote con un salario menor al que tienes lo que baja el porcentaje de tu ahorro, subcontratación o incluso evadiendo las cuotas.

Si estás o no estás seguro de que tu empleador no está cumpliendo con esta norma llama al 800 008 3900, aquí te pueden resolver tus dudas y en caso de ser necesario hacer una denuncia anónima, que no pondrá en peligro tu trabajo.