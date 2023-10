Infonavit: Cómo agregar al testamento tu casa aún sin liquidar

Si compraste tu casa con un crédito de Infonavit, ponla en el testamento, ya que puedes hacerlo sin haber escriturado y así, dejar tranquilidad a tu familia con la certeza de que no tendrán que enfrentarse a largos procesos legales si llegaras a faltar, además de que tu financiamiento incluye un Seguro por Defunción que liquida la deuda de las personas acreditadas en caso de fallecimiento, por lo que los familiares no adquieren ningún compromiso de pago.

Es importante recordar que, si bien cuando sacas tu Crédito de Infonavit eliges a los beneficiarios de tu financiamiento, el documento jurídico con el que se determina quién se queda con la casa es el testamento y no quiénes elegiste como beneficiarios.

Ante esta situación es indispensable realizar este trámite de agregar al testamento tu casa sin todavía haberla liquidado, ya que con el solo hecho de haberla comprado ya la puedes heredar para de esta forma regalar tranquilidad a tus seres queridos y no heredar problemas, con la certeza de que no tendrán que enfrentar largos procesos legales si llegaras a faltar.

Cuando sacas tu Crédito de Infonavit eliges a los beneficiarios de tu financiamiento, pero el documento jurídico que determina quién se queda con la casa es el testamento. Foto: Archivo | OEM

¿Entra en testamento una casa que aún se está pagando con Crédito Infonavit?

Para elaborar un testamento no es necesario presentar ningún comprobante de propiedad. Sin embargo, para reclamar la herencia, los beneficiarios sí necesitan las escrituras a nombre del titular fallecido y estar inscritas en el Registro Público de la Propiedad.

También, si estás pagando tu crédito, “la casa es tuya, puedes solicitar y obtener tus escrituras", al tiempo de señalar la importancia de contar con un documento que te ayude a demostrar que eres el legítimo dueño, ya sea que hubieras adquirido tu casa con ayuda de un crédito del instituto, de otra institución o si la construiste tú mismo.

Para realizar el testamento se debe asistir a las diferentes notarías del país y mediante este documento jurídico se elige a quien desees heredar la casa, lamentablemente ya no se podrán aprovechar los descuentos de hasta el 50 por ciento en el costo de los mismos, toda vez que acaba de terminar el mes del testamento (septiembre) que es cuando existe un programa de la Secretaría de Gobernación, para que todos los notarios del país reduzcan sus costos, esto como una manera de fomentar la cultura del testamento.

Cuando se adquiere alguna deuda ante el Infonavit, se obtiene un compromiso a largo plazo que regularmente es, a pagar una casa en al menos 30 años y es por ello que durante este tiempo se pueden presentar situaciones como el fallecimiento del trabajador, ante esto, es importante saber que si se puede heredar una casa en un testamento sin terminar de pagar el crédito.

Un patrimonio tan importante como lo es una casa debe encontrarse en un testamento, aunque no se haya terminado de pagar el crédito al Infonavit y para las personas que desconocía si su vivienda se puede heredar, aquí les decimos que sí y que precisamente es el testamento el documento jurídico que determina quien se queda con la propiedad.

Como es sabido, el testamento es un instrumento legal otorgado ante un notario, en el que se manifiesta la voluntad sobre el destino que tendrán tus bienes después de la muerte.

El pasado mes de septiembre el Infonavit emitió un comunicado, donde dice que, sí se puede heredar una casa en un testamento sin terminar de pagar el crédito, esto siempre y cuando los pagos del trabajador estén al corriente.

De no existir testamento, puedes llamar a Infonatel (8000083900) o acudir al Centro de Servicio (Cesi) con los documentos originales del acreditado y las escrituras en original de la vivienda. Foto: Archivo | OEM

¿Por qué sí puedes heredar tu casa con crédito Infonavit Vigente?

Además, recordó que el Crédito Infonavit incluye un Seguro Por Defunción que liquida la deuda de las personas acreditas en caso de fallecimiento, por lo que sus familiares no adquieren ningún compromiso de pago.

Si no has realizado el trámite del testamento, no lo pienses más y acude con un notario para heredar tu casa todavía sin terminar de pagar el crédito y manifiesta tu voluntad de quién será el dueño de tu vivienda.

Cuando lamentablemente se da el fallecimiento del titular del crédito, la persona que puede realizar el trámite para hacer válido el Seguro por Defunción, es el beneficiario de la vivienda, esto en caso de que exista un testamento que lo avale.

De no existir testamento, cualquier persona que llame a Infonatel (8000083900) o acuda al Centro de Servicio (Cesi) con los documentos originales del acreditado y las escrituras en original de la vivienda.

Infonavit recomienda que para hacer válido precisamente el Seguro por Defunción, es importante que el titular del crédito comparta con sus familiares o beneficiarios, datos como el número de seguridad social (NSS), el número de crédito y la fecha en que se contrató el financiamiento.

En caso de que se haya heredado una vivienda sin escrituras, explicó el Infonavit, los beneficiarios tienen que realizar un procedimiento legal para contar con una escritura a su nombre y disponer legalmente de ella. “Hasta que el heredero cuente con escrituras a su nombre podrá venderla o darla en garantía para obtener un préstamo o crédito”, refirió el instituto.

Entre los requisitos para hacer el cambio de nombre y quede liquidada la deuda, el heredero, deberá presentar los documentos personales del acreditado, así como las escrituras en original y copia.

En Mi Cuenta Infonavit o en el portal del instituto encontrarás los pasos a seguir para escriturar tu casa o de otros procesos en los que necesitarás la ayuda de un notario.

