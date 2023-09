Socio Infonavit: conoce los descuentos en ropa, comida y muebles con tu afiliación

Tarde o temprano, todos atravesamos por algún momento de crisis económica en nuestras vidas, pero, ¿sabías que por medio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) puedes hacerle frente a esta situación? Todo gracias a un programa conocido como Socio Infonavit, una plataforma móvil que brinda descuentos en diversos establecimientos comerciales a los trabajadores mexicanos, ¿sabes cómo registrarte?





¿Cómo funciona el programa Socio Infonavit?

Por medio de Socio Infonavit, las y los derechohabientes que cuenten con un crédito hipotecario vigente o aquellos que aún no han utilizado sus puntos Infonavit para obtener un financiamiento para la compra de una casa nueva o usada, pueden hacer uso del programa de manera totalmente gratuita.

¿Estás interesado en conocer cuáles son los requisitos para ser miembro de Socio Infonavit? Si es así, entonces esto te interesa.

El programa Socio Infonavit cuenta con ofertas en gran cantidad de establecimientos. Foto: Infonavit





¿Cuáles son los pasos para inscribirse?

Ingresa a Mi Cuenta Infonavit

Entra a la página o aplicación móvi l de Socio Infonavit

l de Revisa tu bandeja de entrada de correo electrónico

de entrada de Aprovecha todos los beneficios

Lo primero que debes hacer para aprovechar todos los beneficios de ser Socio Infonavit es ingresar a ‘Mi Cuenta Infonavit’. Para esto es importante que ya tengas un usuario creado, y en caso de que no puedas acceder a tu cuenta, es fundamental que conozcas las razones por las que no puedes tener acceso a ella, muchos de los casos son porque se te olvidó la contraseña o por no recordar el correo electrónico.

Una vez que hayas accedido deberás seleccionar la pestaña ‘Mi Perfil’ y dar clic en la sección ‘Socio Infonavit’.

Posteriormente, tendrás que ingresar a “Mi Ciudad Infonavit” y seguir los pasos para obtener tu ID. Usualmente, el Instituto te solicita la actualización de datos de contacto para proseguir con el proceso de registro, como teléfono celular, correo electrónico alterno, domicilio, entre otra información personal.

Cuando hayas llenado los campos requeridos te aparecerá una pantalla emergente, deberás hacer clic en ‘Mi Ciudad Infonavit’ y copiar el ID que te brinde el Instituto.





Obtiene tu ID en línea de forma sencilla





Posteriormente, tendrás que introducir tu correo electrónico, número de celular, ingresar una contraseña y seleccionar la autorización del Aviso de Privacidad.

Cuando hayas llenado los campos requeridos, te aparecerá una pantalla emergente, deberás hacer clic en ‘Mi Ciudad Infonavit’ y copiar el ID que te brinde el Instituto.

Posteriormente, tendrás que introducir tu correo electrónico, número de celular, ingresar una contraseña y seleccionar la autorización del Aviso de Privacidad.

Al dar clic en “¡Regístrame!”, te aparecerá un mensaje en tu bandeja de entrada para confirmar el correo electrónico que te envió el Infonavit. Finalmente, cuando cumplas con este último paso, podrás acceder a todos los beneficios que te ofrece ser ‘Socio Infonavit’ desde la aplicación gratuita.





¿Qué beneficios me ofrece Socio Infonavit?





Los beneficios de ser ‘Socio Infonavit’ que más destacan son los envíos a domicilio gratis y descuentos en restaurantes, transportes y seguros, así como promociones en lugares de entretenimiento, compras para el hogar y hasta puedes planear tus próximas vacaciones sin tener que gastar dinero de más al usar esta increíble plataforma.

Otra gran ventaja que ofrece ‘Socio Infonavit’ es que divide los beneficios en diferentes sectores, como:

Mi casa: en esta sección encontrarás ofertas exclusivas desde muebles para tu hogar hasta la contratación de servicios como internet, telefonía o cable.

Mi parque: en este apartado encontrarás descuentos y promociones de entretenimiento para toda tu familia.

Mi negocio: todo lo relacionado con servicios profesionales, hasta oportunidades para emprender un negocio, como cursos, talleres, etc.

Mi centro comercial: aquí encontrarás todo tipo de ofertas y beneficios para realizar compras en línea y presenciales, así como promociones en restaurantes y cafeterías.

Mi academia: a diferencia de la sección de ‘Mi Negocio’, aquí podrás encontrar oportunidades de aprendizaje para toda tu familia, ya sea en línea o de forma presencial.

Mi departamento: encontrarás ofertas exclusivas para entretenimiento virtual, así como entregas a domicilio.

