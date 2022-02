Ya hay botón de 'No me gusta' en Twitter; te decimos dónde está y cómo se usa

Desde junio del año pasado, Twitter había anunciado que estaría probando una nueva función con la cual podrías 'votar en contra' (downvotes) de las respuestas que los usuarios le dieran a tus publicaciones, es decir, que habría la función de 'No me gusta'.

Ahora, la red social informó que ha estado aprendiendo mucho sobre los tipos de respuesta que parecen no ser relevantes para las personas, por lo que tanto en la página web como en la aplicación para iOS y Android habría una nueva opción para votar de forma negativa.

We learned a lot about the types of replies you don't find relevant and we're expanding this test –– more of you on web and soon iOS and Android will have the option to use reply downvoting.



Downvotes aren’t public, but they'll help inform us of the content people want to see. https://t.co/g8LcTpQqDv pic.twitter.com/wm5MmdR4Xh — Twitter Support (@TwitterSupport) February 3, 2022

Asimismo, reveló que estos votos negativos (downvotes) no serán públicos pero serían registrados por la red social para así ayudarle a llevar un récord sobre el contenido que la gente quiere y no quiere ver.

Los únicos votos que sí podrían ser vistos por las personas serán los positivos y se mostraran con el corazón de "Me Gusta".

Algunos de ustedes en iOS pueden ver diferentes opciones para votar a favor o en contra de las respuestas. Estamos probando esto para comprender los tipos de respuestas que encuentra relevantes en una conversación, para que podamos trabajar en formas de mostrar más de ellas.

¿Dónde está el botón de No me gusta en Twitter?

El downvote o el botón de No me Gusta en Twitter es una flecha hacia abajo que se encuentra entre el corazón y la flecha para compartir, sin embargo, recuerda que en un principios no todos los usuarios lo tendrán, por lo que tendrán que esperar a que la red social realice la actualización a nivel general.

La función ha tenido reacciones variadas entre los usuarios, por un lado hay personas que están a favor de él pues para ellos es una forma de frenar el bullying o la desinformación, mientras que otros temen que la moderación de contenido con dicho botón limite las opiniones y la libertad de expresión.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Siempre estamos buscando nuevas formas de aumentar la participación y el compromiso saludables en Twitter. Todavía estamos en la etapa de aprendizaje de este experimento y buscamos obtener una mejor comprensión de cómo Reply Downvoting podría ayudarnos a mostrar mejor el contenido más relevante para las personas en Twitter en el futuro", dijo la portavoz de Twitter, Celeste Carswell.