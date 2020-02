Juarense trabaja en la plataforma de video YouTube

EL PASO, Texas.- No hay nada en el Universo que haga sentirse orgulloso a un mexicano que el éxito de un mexicano talentoso en el extranjero, tomar el mundo digital no es para todos, sólo los más inteligentes podrán hacerlo, no es cuestión de suerte, es sólo cuestión de talento.

RECIBE LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU WHATSAPP, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

Es el caso de José Andrés Cabrera Máynez, un mexicano de 23 años que conquistó uno de los grandes “monstruos” de la era digital, uno de los sueños laborales de miles de personas que estudian Ciencias Computacionales y que quedan en la mayoría de los casos en sólo eso, un sueño.

José Andrés se arrojó con todo, terminó su preparatoria en Juárez y agarró rumbo a Estados Unidos para estudiar primero Ciencias Computacionales en UTEP (Universidad de Texas en El Paso) y luego su maestría en “Software Engineering”, ya tenía todo para ganar, para triunfar… y lo hizo.

Sin imaginar que el “Estándar de Oro”, como lo llaman los desarrolladores de software en relación con las grandes compañías como Microsoft, Google, IBM, Samsung, Intel y YouTube, entres varias más, lo esperaban con las puertas abiertas para su talento, pero lo más importante, para su talento mexicano.

Andrés envió varias solicitudes de empleo a los “monstruos” sin éxito, su sueño parecía que se esfumaba, Microsoft lo contactó hasta llegar al punto de la entrevista de trabajo, sin embargo finalmente le dijo que no; también aplicó en otras, una de ellas fue YouTube, a donde envió su “resume” (currículum).

“En el último año de la maestría fue cuando empecé a mandar aplicaciones, apliqué en tres compañías en la Feria de Trabajo que organiza UTEP, el año pasado apliqué a Microsoft, también con ellos pasé las pruebas preliminares, me volaron a Seattle y la verdad ahí estaba optimista, al final me dijeron que no”, detalló apacible José Andrés sobre su exploración para conquistar a uno de los “monstruos” digitales.

Una tarde del invierno de 2018 que trabajaba de asistente de profesor en UTEP le llegó una noticia extraordinaria, de YouTube simplemente le comunicaban: “Tienes el puesto”. José Andrés lo había logrado, el puesto de “Ingeniero en Software” era suyo, ya pertenecía a la planta laboral de YouTube, el sueño de miles talentosos lo tenía atrapado en sus manos.

“Simplemente apliqué en Google, metí tres aplicaciones, dos para Google general y una para YouTube, me contactaron a la semana que estaban interesados y te vamos a mandar un reto por correo, como parte del proceso de contratación. Te pueden tocar entrevistas por teléfono, retos de programación, después del reto me fue bien y me pusieron en contacto con un reclutador de Google”, explicó Andrés cómo iba por el “trofeo” YouTube.

El reclutador de Google le informó que le fue muy bien en los retos, por lo que solicitó que se trasladara a la sede de Google en Mountain View, California, para entrevistarlo en persona, para eso se preparó un mes, revisó y estudió las bases y practicó como nunca la programación, José Andrés estaba listo.

“Me pusieron en contacto con un reclutador, me dijo que me había ido muy bien en los retos. Me preparé un mes en páginas de internet que sólo ponen retos de programación. El formato de entrevista en la compañía es en persona con ingenieros, te ponen retos, tuve cuatro entrevistas y me fue súper bien”, detalló José Andrés Cabrera Máynez.

Luego de la entrevista pasó un mes en espera de la respuesta, pero ahí mismo le pidieron que enviara su currículum y todo lo relacionado con la papelería que se entrega para un trabajo para su revisión, Andrés sabía que eso no era una garantía de que lo iban a contratar, pero ese detalle le aseguraba que al parecer todo iba por buen camino.

En diciembre de 2018 fue notificado, el puesto de “Ingeniero en Software” era de él, Google a través de YouTube lo contrató para trabajar con la interfase de la aplicación de YouTube, en Android e IOS, en lo referente a lo visual de la aplicación.

“Éxtasis, jajaja, jejeje, era increíble, no me lo podía creer, era como una presión que ya tenía en encima a ese punto básicamente por cinco años y siempre lo había tenido sobre mí y se liberó completamente en ese momento en especial por el calibre de la compañía. No sólo era de que gradué con trabajo, era el orgullo de que me gradué con un trabajo en esta compañía”, expresó con emoción José Andrés Cabrera Máynez, un mexicano que fue por un sueño y lo atrapó.

Ahora trabaja en la parte visual de la aplicación de YouTube, exclusivamente para los dispositivos móviles, en la segunda página más vista del mundo, la más visitada del internet y se siente muy orgulloso de su trabajo, ya que el 20% de la población mundial utilizará su trabajo.

“Yo trabajo en una parte de la compañía que se especializa en lo visual de la aplicación y nomás de los móviles, YouTube es la segunda página más visitada del internet, creo que tenemos de 2.5 a 3 billones de usuarios y pienso que esa cosa que yo hice, que yo trabajé, va a ser utilizada básicamente por el 20 por ciento de la población del mundo, es como que ¡wow!”, expresó José Andrés con orgullo de estar en una compañía que todos los desarrolladores de software desean.

José Andrés tiene una hermana, también talentosa con maestría y doctorado en los Estados Unidos; su madre es catedrática en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, doctora en Planeación Estratégica y Desarrollo de la Tecnología, Aurora Máynez Guadarrama.

Para José Andrés el ejemplo de su mamá Aurora ha sido su mejor soporte, la ayuda de su hermana siempre la ha tenido y fue pilar para lograr su sueño; reconoce que si su mamá no se hubiera esforzado en darle a él y a su hermana la educación que tuvieron, muy simple, no estaría donde está en este momento.

“Si mi mamá no se hubiera esforzado tanto en darnos a mí y a mi hermana la educación que recibimos, no estaría aquí, independientemente de todo lo demás; si no hubiera recibido esa educación que se esforzó siempre mi mamá, no estaría aquí”, José Andrés dijo con emoción para cerrar la entrevista en exclusiva para El Heraldo de Juárez.