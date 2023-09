Temen nuevo golpe a industria automotriz ante posible huelga en Estados Unidos

El presidente de Index Chihuahua, Román Rivas Hong, manifestó que el tema de los chips dejó de representar un problema importante en el sector automotriz, lo que ha permitido una recuperación de volúmenes en el mercado; no obstante, actualmente existe preocupación por la posible huelga del Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz de Estados Unidos.

Es de precisar que de no llegar a acuerdos, será durante este jueves cuando se conozca si los colaboradores paralizan labores, lo que se prevé impacte en México y en nuestro estado, en lo que coincidió la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), María Angélica Granados.

“Considerando que los volúmenes eran nuevamente muy fuertes (de chips), bastante altos, esto pondría en jaque a toda la industria automotriz y la proveeduría y nosotros en Chihuahua tenemos una gran cantidad de proveeduría”, explicó Rivas Hong.

En caso de que estalle la huelga, es posible que se extienda hasta por tres semanas, según estiman los analistas; sin embargo, el presidente de Index Chihuahua se mostró positivo en que no se concrete dicha acción, confiando en que las compañías tengan la capacidad de arreglar la situación.

“Obviamente, los colaboradores están en esa posición debido a los mismos conflictos que se han generado con China; podríamos decir: si se van a huelga, van a traer autos de China, pues bueno, eso va a pasar en México y desafortunadamente sigue pasando en nuestro país; pero en Estados Unidos es imposible que entren autos chinos, así como es imposible que ingresen teléfonos de marcas”, expuso.

El líder empresarial recordó que los fabricantes norteamericanos tienen prohibido comprar chips chinos, y por lo mismo se creó la estrategia “Chips por América” en donde el mismo gobierno de Estados Unidos está fondeando grandes cantidades de dinero, para que se desarrollen más chips en suelo norteamericano, lo que incluye a Chihuahua que es parte de la cadena de valor americana.

Recientemente, en representación de Index, Rivas formó parte de una reunión en el Consulado Americano, donde participaron varios fabricantes, universidades, investigadores, y algunos manufactureros del ramo eléctrico y electrónico, instalados en México. De ahí se desprendió que persiste un enorme interés por seguir relocalizando cadenas de electrónicos hacia Norteamérica, y una gran oportunidad la tiene México.

“Les hice saber que no solamente somos manufactureros y que producimos electrónicos; sino que también tenemos minerales, o sea, muchos de los minerales que se utilizan para la fabricación de chips están disponibles en Chihuahua, lo que es un plus para poder atraer ese tipo de industria”, dijo.

Si bien, se trata de una iniciativa que apenas comienza, pero que tiene que ver con esta cerrazón comercial que Estados Unidos le ha puesto a China, a decir del entrevistado.

“México se convirtió en el primer socio comercial de Estados Unidos, entonces si el gobierno local no pone ya restricciones, y si verdaderamente abre el comercio como lo dejó el sexenio anterior, no se debería tener ningún problema en estar atrayendo todo este tipo de inversiones que darán no solamente la capacidad de seguir desarrollándose en la parte tecnológica, sino también impulsar a toda una generación de jóvenes que podrían estar próximamente elaborando muchos de estos productos electrónicos”, añadió.