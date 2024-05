¡Un alivio para el bolsillo! Disminuye costo de canasta básica en un 7% en cuatro meses

El costo de la canasta básica en el estado de Chihuahua pasó de mil 911 pesos en enero, a mil 776.10 pesos en abril del 2024, lo que representó una disminución de 134.9 pesos, acorde al monitoreo de precios realizado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Para febrero de presente año, ascendió a mil 866.69 pesos y en marzo bajó a mil 753 pesos, el costo más bajo en lo que va del año, en nuestra entidad.

Cabe precisar que el costo promedio nacional se colocó en mil 810.26 pesos para abril del año en curso, por lo que Chihuahua estuvo por debajo de la media para el citado periodo.

El estado del país que reportó la canasta alimentaria con el precio más elevado fue Durango, donde alcanzó los mil 995 pesos al cuarto mes de 2024; sin embargo, también registró una disminución en relación al arranque del año cuando se elevó a 2 mil 034 pesos.

Mientras que Veracruz, Baja California Sur, Querétaro, Nuevo León y Estado de México registraron las mayores variaciones con un 8.05, 5.41, 4.67, 3.77 y 3.75 por ciento, respectivamente, según el monitoreo.

Por otra parte, resalta que los productos que más aumentaron, a nivel nacional, en el último mes fueron el azúcar (6.73 %), frijol (5.35 %), chuleta de puerco (5.10 %), avena (4.62 %), y sardina (3.94 %). Es de mencionar que la Anpec reporta la variación de precios de la canasta básica alimentaria de 44 productos.

La Alianza destacó que, en términos generales, la inflación alimentaria sigue al alza, resultando el precio promedio de la canasta básica alimentaria en mil 810.26 pesos con una variación de 0.36 % al aumentar su precio en promedio 6.51 pesos entre marzo y abril pasados.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de Anpec, señaló que la población más pobre es la que ha venido pagando en exclusiva un impuesto que los termina de ahogar y marginar, un impuesto que no se les cobra directamente y por ello no tienen opción de no pagarlo, lo absorben y sufren en extremo sí o sí por ser pobres. Este impuesto es el de la inflación.

Evidenció que en este gobierno, los alimentos han presentado un incremento del 47.11% y los precios de la canasta básica han aumentado un 29.33%. Por ello –dijo-, sistemáticamente han venido señalando que en México padecemos una inflación alimentaria que golpea en la zona hepática, que nos resta energía al orillarnos a una mala calidad de vida.

“Una amplia mayoría de los pequeños comerciantes en México vieron con agrado y se sumaron al mandato histórico de más de 30 millones de mexicanos que votaron por el actual gobierno. Indudablemente, la idea de primero los pobres y del desarrollo de programas de apoyo social para este sector vulnerable de la población resultó atractiva. A la luz de esos días era urgente atender y hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance para atajar la desigualdad tan grande que lastima nuestro país y lo avergüenza, la enorme brecha que persiste en nuestra sociedad entre los que todo lo tienen y los que todo les falta”, abundó Rivera, quien aprovechó para invitar a razonar el voto en las próximas elecciones para lograr un cambio de gobierno.