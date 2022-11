Unión de Avicultores no prevé desabasto de pavos ante gripe aviar

Maurilio Ochoa Millán, presidente de la Unión de Avicultores de Chihuahua, declaró que no se pronostica una baja en la producción de pavo para este temporada navideña, por cuestiones de gripe aviar.

“No le veo porque no habría una producción de pavo regular, como todos los años. Aparte, los pavos se van criando durante el año y congelando, entonces no hay ningún problema”, manifestó el empresario avícola.

El entrevistado explicó que el tema de la gripe aviar se dio en algunas parte del estado de Nuevo León, y que, lógicamente, al no ser mayores productores de pavo, no percibe una situación grave ante tal panorama.

“Yo no le veo un problema. Donde se producen pavo, son áreas libres de enfermedades, entonces en ese sentido, yo no le veo ningún problema porque la Laguna no produce pavo, Nuevo León no produce pavo a una escala importante, por lo que no veo en el tema de pavo que sea un problema de desabasto”, recalcó.

El representante de los avicultores en Chihuahua, explicó que siempre y cuando se cumplan con los requisitos fitosanitarios para traer el producto no habrá problemáticas, y que al final del día, mientras se siga atendiendo y cumpliendo con las regulaciones no habrá ningún problema.

Insistió en que los brotes de influencia que se han tenido este año en La Laguna y en Nuevo León, no son zonas productoras de pavo de manera importante, así que no habría una afectación trascendente.

Es de mencionar que en un recorrido por supermercados de la capital, ya se observa la comercialización de pavos, donde el natural se ofrece en 89 pesos por kilogramo; en tanto que el pavo ahumado en 139 pesos cada kilo para este viernes 4 de noviembre.