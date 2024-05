"Aquí no toleramos criminales": Difunde Adrián LeBarón fotos de presunto abusador de menores

A través de su cuenta de "X", el activista Adrián LeBarón, compartió una publicación con imágenes de Adam LeBarón Tracy, a quien acusó de ser el presunto abusador de menores en dicha comunidad.

"No vamos a permitir que un delincuente esté libre. Es un peligro, esta persona es Adam LeBarón y abusó de niñas. Es un riesgo para las familias del país porque se encuentra prófugo", citó en su publicación.

Fue el pasado 11 de mayo, cuando la Fiscalía General del Estado (FGE), cateó una vivienda por investigación de pederastia en la colonia LeBarón, para lo cual llevaron a cabo un operativo en la ciudad de Galeana, con la colaboración de agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en el marco de una investigación por presuntos casos de violación agravada, específicamente relacionados con delitos de pederastia.

No vamos a permitir que un delincuente esté libre. Es un peligro, esta persona es Adam LeBarón y abusó de niñas. Es un riesgo para las familias del país porque se encuentra prófugo. Por favor si saben de él, avísen y compartan esta información. Aquí no toleramos ni solapamos… pic.twitter.com/o5pdbn55Qt — Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) May 15, 2024

"Por favor si saben de él, avisen y compartan esta información. Aquí no toleramos ni solapamos criminales", puso en la publicación, la cual acompañó de cuatro imágenes.

Mediante dicho cateo, la autoridad buscaba localizar, identificar y asegurar cualquier objeto o instrumento que pudiera tener relevancia para la carpeta de investigación en curso.

Fue en una vivienda ubicada en la calle Campo sin número, perteneciente a la colonia LeBarón donde llevaron a cabo la diligencia, que contó con la autorización correspondiente de un juez, se desarrolló en estricto apego a los protocolos legales, con el propósito de recabar pruebas que puedan esclarecer los hechos denunciados, así como identificar a posibles responsables.

Los integrantes de la comunidad LeBarón, desde que tuvieron conocimiento de los hechos, se manifestaron en el tribunal para exigir la orden de captura del presunto responsable, ya que temían que se fugara de la ciudad. Sin embargo el presunto responsable, escapó de la comunidad, de acuerdo a lo que declaró días después Julián LeBarón.