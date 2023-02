¿Ya no cotizas? Infonavit ofrece opciones para que accedas a una casa

En ocasiones queda la duda de si puedes tramitar tu crédito Infonavit pese a que no te encuentres trabajando o no lo estés haciendo en un empleo formal y por consiguiente no estés cotizando, y la respuesta a ello es que sí se puede y de hecho hacerlo es muy sencillo a través de Cuenta Infonavit + Crédito Bancario, acá te enseñamos un poco más de cómo realizar el proceso.

El sueño de muchos (por no decir que el de todos) es tener un lugar propio para vivir, ya sea una casa o un departamento, el punto es tener algo nuestro; sin embargo, mientras más avanza el tiempo, ese deseo se ve más lejano y difícil de alcanzar.

Con el paso de los años, las viviendas han ido incrementado exageradamente sus precios, a tal grado que parece casi imposible poder tener casa o departamento propio, pues, según datos del Gobierno Federal, el promedio del precio de los inmuebles en México es de casi 1 millón y medio de pesos, cifra que lamentablemente, no todos podremos alcanzar a juntar.

Es por lo anterior, que una genial opción para que puedas sacar tu casa es el Infonavit, pues puedes adquirir tu vivienda e ir pagando poco a poco con el tiempo.

El precio promedio de las casas en México es de casi 1 millón y medio de pesos/Foto: Cuartoscuro

¿De qué se trata Cuenta Infonavit + Crédito Bancario?

Tramitar tu crédito Infonavit sin estar cotizando es muy fácil, sin embargo, es importante recalcar que para poder acceder a este beneficio, deberás de tener un ahorro en tu subcuenta de vivienda, es decir, tuviste que haber tenido uno o varios empleos anteriormente que sí fueran formales y en los que tu empresa o patrón depositara tus aportaciones al Infonavit.

Una vez sabiendo esto, te comentamos que este programa te ayudará a sacar tu crédito en conjunto con alguna entidad financiera que tú elegirás de acuerdo a tu conveniencia. Asimismo, al realizar el proceso, podrás disponer de los ahorros que hayas generado en tu subcuenta de vivienda, lo que muy probablemente te ayudaría a cubrir por completo o parcialmente, el enganche de tu nueva casa.

Paso a paso: ¿Cómo puedo tramitar mi crédito Infonavit si ya no cotizo?

Según la página oficial del Infonavit, para empezar con todo el trámite, primero es importante que elijas algún banco, entre los que puedes utilizar se encuentran Banorte, BBVA, HSBC, Santander y Scotiabank. Una vez lo hagas, deberás acudir a la entidad financiera para que ellos evalúen tus ingresos y tu capacidad de pago, para que posteriormente determinen el monto que te otorgarán, la tasa de interés y el plazo a pagar de tu crédito.

Para tramitar tu crédito Infonavit sin cotizar necesitas elegir entre estos bancos: Banorte, BBVA, HSBC, Santander y Scotiabank/Foto: Unsplash

Recuerda que para poder solicitar tu crédito Infonavit por medio de alguna entidad financiera, deberás cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con ahorro en tu subcuenta de vivienda del Infonavit

Estar registrado en alguna AFORE (Administradora de Fondo para el Retiro)

Estar registrado ante el SAT como persona física con actividad profesional o actividad empresarial con ingresos comprobables

No haber ejercido tu crédito Infonavit anteriormente (si ya lo hiciste no podrás ser beneficiario o beneficiaria del programa)

Cumplir los requisitos de la entidad financiera que elegiste

Obtener y entregar a la entidad financiera seleccionada tu certificado de Cuenta Infonavit + Crédito Bancario , que podrás tramitar mediante la página de internet del Infonavit

Comprobar tus ingresos

Tomar el curso gratuito en línea “Saber más para decidir mejor”, que podrás tomar en la página del Infonavit

¿Cómo sacar mi certificado de Cuenta Infonavit + Crédito Bancario?

Para poder acceder a tu certificado de Cuenta Infonavit + Crédito Bancario tendrás que ingresar a Mi Cuenta Infonavit, para entrar te solicitará tu número de seguridad social (NSS) y tu contraseña



Para poder ingresar a "Mi cuenta Infonavit" sólo deberás ingresar con tu NSS y tu contraseña/Foto: Cuartoscuro

Finanzas Infonavit: Así puedes liberar las escrituras de tu casa después de liquidar tu crédito

Al acceder, deberás dar clic en la sección de "Tramitar tu crédito" y posteriormente en “Precalificación de puntos”, lo que te salga en este apartado será tu certificado y deberás imprimirlo y llevarlo a la entidad financiera de tu elección para seguir con el trámite.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Datos a tener en cuenta para tramitar el programa Cuenta Infonavit + Crédito Bancario

Antes de tramitar tu crédito entre el Infonavit y el banco, es necesario que tengas en cuenta algunas cosas: