Zona de nuevo relleno sanitario registra alta factibilidad: investigadores de la UACh

Tomando en cuenta que se trata de un predio homogéneo, que queda fuera totalmente de áreas naturales de valor ambiental y preservación ecológica, así como de la mancha urbana; pero que además en el predio y colindancia no existen cuerpos de agua, ni escurrimientos con caudal continúo; integrantes del equipo multidisciplinario de la UACh aseguraron que la propuesta de ubicación del nuevo relleno sanitario en Mápula, es una zona de muy alta factibilidad.

Esto durante el foro “Residuos Urbanos Reto Permanente”, donde se dieron a conocer los resultados obtenidos de los estudios tecnocientíficos realizados por investigadores de la UACh, en el proyecto que comprende el relleno sanitario para la ciudad de Chihuahua.

Estuvieron presentes la doctora María Cecilia Valles Aragón, coordinadora del Grupo Multidisciplinario de investigadores de la UACh, como Mario Arturo López Santana, Gilberto Sandino Aquino de los Ríos, Iván Osvaldo Hernández, Heber Elías Chávez, y Leonor Cortez Palacios.

Asimismo, se contó con la participación de Andrés Contreras Mora, miembro del Colegio de Ingenieros en Ecología; y Fernando Rafael Astorga, Presidente del Colegio Metropolitano de Ingenieros Civiles de Chihuahua.

Valles Aragón, en primera instancia manifestó que los residuos sólidos en México se clasifican en residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos. Los residuos sólidos urbanos deben ser depositados en un relleno sanitario, o bien en vertederos, basureros o rellenos de tierra controlados.

Precisó que el relleno sanitario actual, ubicado en la salida a Aldama, entró en operaciones en 1993, el cual consiste en dos celdas: la primera estuvo en funcionamiento de 1993 a 2010, y a raíz de su cierre se abrió la segunda que está a punto de concluir su vida útil.

Actualmente, se calcula una población afectada de 17 mil 335 habitantes por la cercanía con el actual relleno sanitario. Al obtener una muestra con 370 personas, la mayoría señaló que las principales afectaciones dada la ubicación en la avenida Fuerza Aérea, son los malos olores, cuestiones de salud y el tema del medio ambiente.

Por su parte, Mario Arturo López, explicó que una de las encomiendas del Municipio fue determinar la vida útil del relleno sanitario actual, desprendiéndose que el volumen máximo se alcanzaría en 318 días a partir del 28 de diciembre de 2022, teniendo como fecha límite el 11 de noviembre de 2023, pudiéndose ampliar a principios del 2024.

En torno al proceso de selección del nuevo relleno sanitario, Gilberto Sandino Aquino de los Ríos, explicó que, las restricciones –conforme a la NOM 083 de Semarnat-, marcan no utilizar áreas naturales protegidas, distancia mínima urbana a partir de límite de la traza existente contemplada en el plan de desarrollo urbano, fuera de zona de inundaciones con periodos de retorno de 100 años, respectar el derecho de vías de obras públicas federales y estatales, entre otras.

Mediante mapeos, se estableció cuáles eran las zonas factibles para el relleno sanitario en Mápula; después, se desglosó en cinco niveles de factibilidad y que, la zona donde se propuso el nuevo relleno es de muy alta factibilidad.

Este último investigador, afirmó que en la zonificación del IMPAN, la nueva ubicación queda fuera totalmente de lo que sería las áreas naturales de valor ambiental y preservación ecológica. Por otro lado, quedaría fuera de la proyección del crecimiento de la mancha urbana lo que garantiza una vida útil prologada.

Debido a que se trata de un relleno sanitario de tipo A, la norma exige varios estudios y análisis, para la seguridad propia del relleno, lo que se hizo durante el año pasado, así como estudios de generación de biogás, y de generación de lixiviados.

Sobre la evaluación geológica y geofísica, Iván Osvaldo Hernández, manifestó que el terreno se emplaza en materiales homogéneos: arena, gravas, arcillas, y que una vez recorrido el predio se procedió a realizar el orden de los sondeos geofísicos que tienen la intención de caracterizar los materiales en el subsuelo.

“Se determinó que se podía continuar con los estudios que marca la NOM 083 de Semarnat. Para empezar nunca tocamos con roca, entonces no hay evidencias de fallas geológicas, no hay escurrimientos que nos digan o den evidencias que existen estructuras geológicas; para el caso de las cavidades, no existen porque son materiales aluviales. Y, por la lejanía de las sierras y las condiciones hidrológicas no se considera como una zona de recarga de acuíferos”, manifestó.

En su intervención, Heber Elías Chávez, expuso que derivado de la evaluación hidrológica se arroja que en el predio y colindancia no existen cuerpos de agua, ni escurrimientos con caudal continuo; el terreno se encuentra en un geoforma denominada “Bajadas típicas”; y que el predio no representa riegos por inundaciones debido a que se localiza en una zona topográficamente más elevada.

Asimismo, a través de una evaluación hidrogeológica, se desprendió que el predio se ubica dentro del límite establecido para el acuífero Villalba; y que en el predio no existe potencial de recargas al acuífero.