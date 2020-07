Abordan arte desde el feminismo

Hoy a las 16:00 horas no te pierdas la primera charla “Arte, genealogías y pedagogías feministas”, con Tania Anchondo, en la programación de #CulturaEnCasa, por el canal de YouTube y la página de Facebook de la Secretaría de Cultura.

Esta semana la artista visual Tania Anchondo revisará el texto “¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres? (Why have there been no great women artists?), un ensayo de 1971, escrito por la historiadora de arte estadounidense Linda Nochlin.

A las 12:00 horas, una nueva charla en vivo “Del presente al futuro contingente” con el doctor Isaías Rivera.

Nuestro peludo amigo Sasquatch Lector (Pie Grande) recomienda este viernes “El maravilloso Mago de Oz” de Frank Baum, a las 13:00 horas.

Y en la música, a las 14:30 escucharemos la composición para violonchelo “Kol nidrei” (Todos los votos) del alemán Max Bruch, desde la Sala de Ensayos de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua.

