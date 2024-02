“Aguacuario”, el cortometraje mexicano que representará a México en Berlín

Con “Aguacuario”, José Eduardo Castilla, un joven de 23 años que escribió y dirigió su primer cortometraje, representará a México en sección competitiva Generation Kplus del Festival de Berlín.

“En 2019 cuando estaba saliendo de la prepa y empecé a escribir el guion, estaba experimentando cierta nostalgia de mi niñez y eso me hizo revisitar mis recuerdos y lugares que no tenía tan presentes y que terminaron volviéndose este corto”, afirmó el cineasta en entrevista con El Sol de México.

“Quería narrar un poco sobre estos pequeños momentos que parecen insignificantes y que son absolutamente cotidianos, pero con el tiempo se vuelven importantes, como la amistad; todo esto fue enriquecido con muchos recuerdos de mi niñez”, agregó.

“Aguacuario” narra la historia de Vinzent (Hugo Benítez) un niño de 10 años que ayuda a su hermano mayor a repartir garrafones de agua en su triciclo por toda la costa de Coatzacoalcos, Veracruz. Pero una tarde, en la que el pequeño esperaba a su hermano, conoce a Viviana (Marsell Moreno Cruz) una niña que lo invita a vivir una aventura muy distinta a la de su rutina. Ambos fortalecen un vínculo en el transcurso de unas horas.

“El corto está inspirado en una purificadora de agua que tenía mi abuelo en Coatzacoalcos. Yo nací en Puebla, pero la familia de mi mamá es de Veracruz, entonces crecí en ambas ciudades y esa purificadora tuvo un papel importante en mi niñez, gracias a esa purificadora, mis tíos y mi mamá pudieron ir a la Universidad, a mis hermanos, primos y a mí nos tocó pasar por ahí y chambear y tuve varias de las experiencias y recuerdos más bonitos que estoy atesorando”, sostuvo el poblano.

Uno de los mayores retos fue la parte económica, dijo. Comenzó con una inversión de 80 mil pesos y todo finalizó con éxito gracias al apoyo en especie de personas allegadas.

“Es muy impresionante lo caro que es el cine, no sólo hacerlo sino estudiarlo, en ese sentido fue un proceso. Desde que escribí el guion lo estuve metiendo a convocatorias y a fondos, fue complicado encontrar el financiamiento, la manera en cómo la terminamos levantando fue de gente que nos estuvo ayudando y préstamos. Sí fue un esquema de producción absolutamente independiente y está chido que se está viendo recompensado”, indicó.

El festival de Berlín se llevará a cabo del 15 al 25 de febrero. El estreno del corto en Europa será el 20 de febrero y contará con traductores simultáneos en idioma alemán. “Toda esta experiencia me motiva un montón para seguirle, ahorita sí he descubierto que hay ciertos temas que me interesa mucho explorar, uno es la infancia, lo primero que indagué, y otro tema que me surgió fue la muerte. En noviembre pasado filmé un corto titulado “Levanta muertos”, que describe la historia de un embalsamador que tiene el poder de hablar con los muertos y emprende un viaje en carretera con un cadáver; es una comedia negra”, aseguró.

Al ver el grato recibimiento a su trabajo, José Eduardo ya prepara su primer largometraje, mismo que llevará por título “Fusilados” y que abordará el tema de la muerte, visto desde la perspectiva de una niña, todo desarrollado en los años 20, en tiempos de la revolución mexicana. “Será un musical con puros corridos”, adelantó.