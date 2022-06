Aída Cuevas, grande exponente de la música mexicana en el Palenque

En entrevista exclusiva para este medio de comunicación habló “la Consentida de Chihuahua”, Aída Cuevas quien estará este 4 de junio en el Palenque de la Feria Santa Rita 2022: “Mi amor, mi gratitud, mi voz, mis canciones, el estar en Chihuahua significa muchísimo, es una fecha que espero en el año y deseo poder seguirla después de esta terrible pandemia y volverme a reencontrar con mi público es lo que puede esperar mi gente ahora en este concierto, de igual forma, la sorpresa de la noche va hacer El Corrido de Chihuahua que grabé e hice un video precisamente en varias locaciones de la capital y quedó muy bonito y esa noche lo voy a estrenar con todos ustedes”, expresó la cantante.

Indica que es una emoción volver a cantar ahora que se han reactivado los eventos artísticos de manera presencial para poder transmitir ese sentimiento que como artista trae para dar a sus fans, “pero principalmente, lo digo con todo el corazón en la mano, el ir al estado grande significa mucho, hay dos fechas en el año que yo espero fervientemente, una es cantarle a la Virgen de Guadalupe y la otra es ir al Palenque de Chihuahua, y para mí es un honor ser “la Consentida de Chihuahua” porque creo que nunca ha habido esa diferencia con ningún otro artista, hasta donde yo sé, cumplo 39 años cantando para ustedes tanto o en la Feria como la Expo y este año no estaré en esta última debido a mi gira en Estados Unidos, pero ahora que tengo la oportunidad estará ahí para poder volver a vibrar con todo el público, porque esa vibración no la he sentido jamás en ningún otro lado como en Chihuahua y que me digan que soy su consentida es un privilegio”, expresó.

El tema “El pastor” es la que considera más emblemática de su carrera, asimismo, el álbum Aída Cuevas canta a Juan Gabriel es el más significativo en Chihuahua, por otra parte, la melodía “Abrázame muy fuerte”, dice, la hace llorar porque se la dedica a sus hijos, y lo comentó en su momento con el Divo de Juárez.

Su éxito, indica, se debe al estar vigente, estar en el gusto del público, a la tenacidad que ejerce en su trayectoria a la cual se aboca y se entrega al 100 por ciento, y se despide de la entrevista mandando un mensaje a sus seguidores de Chihuahua: “Todo mi amor y agradecimiento, gracias de verdad por tantos años de cariño, espero en Dios que el año que entra me vuelvan a invitar y pues estaré cumpliendo 40 años de estar presentándome consecutivamente en el Palenque de Chihuahua”.

“La Consentida de Chihuahua, no es la consentida son los consentidos de mi corazón los de Chihuahua, los amo”