Alteza Festival México Tour 2024 en Chihuahua: Precio y posibles artistas invitados

En cuestión de entretenimiento este 2024, el estado de Chihuahua tendrá gran espectáculos, conciertos, obras de teatro y mucho más, un ejemplo es la presentación de “Prófugos del Anexo” de Julión Álvarez y Alfredito Olivas.

Pero este magno evento no será ni el único, ni el último de los eventos que se vienen en la capital este año, y sobre todo esta temporada de primavera-verano, pues vendrá también el Alteza Festival México Tour 2024, este 3 de mayo.

Con grandes artistas aún por anunciar el festival tendrá la segunda fecha en la Capital del estado grande el 3 de mayo, pero ¿Sabes qué esperar? y ¿Dónde comprar los boletos?

Como fue mencionado anteriormente no han sido anunciados los artistas de esta edición del festival, pero no quita que los fans tengan sus predicciones, pues los mismos organizadores han invitado a adivinar quiénes serán los cantantes, lo único confirmado es Reality Test.

Una de las pistas para saber de quién se trata es que los artistas pertenecen a Alteza Records. Por medio de redes sociales, los organizadores anunciaron una dinámica para pases gratis.

La cuenta de Monoparty invita a adivinar los otros cuatro artistas que participarán en el festival, para ganar uno de los 20 accesos al mismo, que será válido en todas las fechas.

Uno de los que más se menciona es Vini Vici, un dúo de origen israelí, que se perfila como uno de los más posibles, pues han anunciado hace poco un tour por diversos lugares, dejando en expectativa algunas fechas que podrían coincidir con las de los conciertos en los cuatro lugares.

Otro es Blazy, pasa algo parecido pues anunció un tour pero las fechas empatan con un concierto el 30 de abril en Brasil, día que inicia Alteza Festival México Tour 2024 en Puebla.

Otro grupo en la mesa es Infected Mushroom, también un dúo israelí de trance psicodélico, los que tienen programados eventos programados que quedan justo entre las fechas de este festival.

GRAViiTY es otro de los artistas mencionados, el mismo se unió hace no mucho hace poco al sello discográfico. Además está Omiki, el cual también forma parte Alteza Records y no ha dado a conocer fechas que puedan indicar si estará o no en este evento.

PRECIO:

Alteza Festival México Tour 2024 tendrá 4 fechas, en Puebla el 30 de abril, Chihuahua 3 de mayo, Guadalajara 4 de mayo y Monterrey el 5 de mayo.

En Chihuahua el evento será en la Arena Corner Sport CUU, y puedes conseguir tus boletos dando clic aquí