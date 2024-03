Alteza Festival México Tour: Da a conocer los artistas que estarán en Chihuahua

Monoparty ya dio a conocer los nombres de las estrellas que estarán en Chihuahua capital en el espectáculo “Alteza Festival México Tour 2024” ellos son: “Vini Vici”, “Reality Test”, “Animato”, “Coming Soon”, “Sesto Sento” (Special Retro DJ & Live Guitar Set), evento que tendrá lugar este 3 de mayo próximo en la Arena Corner Sport y que se llevará a cabo en colaboración de Alteza Récords, espectáculo que seguramente es muy esperado por los amantes de la música electrónica.

Gossip Karely Ruiz en Chihuahua: La creadora de contenido dará un show en Juárez el 30 de marzo

Después que se había dado a conocer dicho evento, en el cual se mencionaba que había artistas nacionales e invitados por anunciar ya se despejó la duda de los artistas que estarán amenizando el concierto, los boletos ya están disponibles en topticket.mx y según información que proporcionaron los organizadores los costos son:

General: $500.00, $600.00, $700.00, $800.00; Taquilla $900.00, VIP: $1,000.00, $1,200.00, $1,300.00, $1,400.00 y Taquilla $1,500.00 (precios + cargo por servicio), cabe aclarar que los costos son sin fecha establecida, éstos irán incrementando conforme a su venta, asimismo, tu ticket VIP no incluye mesa, ni sala lounge; para reservar te puedes comunicar por medio de WhatsApp al 614 349 46 69.

REALITY TEST

Nica Iliuhin también conocida artísticamente como “Reality Test” es una israelí nacida en Rusia que vive en Berlín, Alemania, quien descubrió su gusto por la producción musical a la edad de 17 años, al año siguiente realizó su primer show en vivo como "Iliuchina" y a los 21 años comenzó su carrera internacional.

Mientras actuaba por todo el mundo con su primer proyecto Iliuchina, se mudó a Berlín en 2013 y dominó la ingeniería de sonido. El trabajo con diferentes géneros musicales durante sus estudios influyó en su trabajo y decidió crear su segundo proyecto: Reality Test.

Su reciente colaboración con la banda ucraniana "Shanti people" fue elegida como el primer lanzamiento del nuevo sello de Vini vici, Alteza Records, y su remix de la legendaria canción de "Adam K & Soha – Twilight" fue lanzado en Armada Music. Después de estos lanzamientos, firmó con el sello "Alteza Records", según información que aparece en internet.

ANIMATO

Es el proyecto progresivo de Patrick Chen (también conocido como PTX), quien en poco tiempo logró construir su propia impronta con una base sólida y sonidos de calidad, diseñando bandas sonoras psicodélicas modernas. Su primer lanzamiento fue el gran remix de uno de los monstruosos éxitos de Sub6 'Droid save the Queen', seguido de otro remix de "Micro Man" por el grupo de baile indie "Tokujoros".

Su primer tema en solitario fue "Simple Idea", editado por Iboga Records y acaba de terminar su EP debut - "Ensemble" para su sello principal - HOMmega. El EP incluye una colaboración con la leyenda del rock progresivo Atmos y un remix para Easy Riders (Ace Ventura & Rocky) con el maravilloso toque del maestro del dub Haim Laroz.

COMING SOON

Dui Biton e Irad Brant de Israel son conocidos colectivamente como Coming Soon, quienes en los últimos años han estado impulsando implacablemente el sonido progresivo psy-trance, lo que ha resultado en lanzamientos seminales en los principales sellos underground como Spin Twist e Iboga. Su música futurista con visión de futuro también les ha llevado a remezclar a algunos de los artistas más respetados de la escena, como Neelix, Captain Hook y Freedom Fighters.

Coming Soon ha continuado su marcha en el trance con producciones históricas en el sello Who is afraid of 138 de Armin Van Buuren, (Innocence Lost & Keeping the Faith), y colaboraciones con el gigante del Trance Bryan Kearney (Activate & Anti Social-Media), lo que ha asegurado que Coming Soon se hayan establecido firmemente como líderes de la nueva ola de Progressive Psy-Trance.

DATO:

El concierto electrónico se llevará a cabo el día 3 de mayo y los boletos ya están disponibles en la plataforma topticket.mx