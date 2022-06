AMLO como presidente no me ha aceptado una entrevista: Sergio Sarmiento

El periodista Sergio Sarmiento festejó este jueves 25 años de su programa La entrevista con Sarmiento, un espacio de diálogo sobre tópicos político, sociales y de economía del país, que se transmite por el canal ADN 40.

En plática con El Sol de México, Sarmiento afirmó que de las tres mil 318 entrevistas que se han transmitido, 12 fueron con Andrés Manuel López Obrador, aunque ninguna con su investidura actual.

"La primera cuando era presidente del PRD y varias veces cuando era candidato de oposición. Ahora como presidente de México, no me ha aceptado la entrevista. Se la he pedido tanto privado como en público y no me la ha dado, pero es de los presidentes que más he entrevistado en el programa", afirmó.

Respecto a su filiación, se declaró un liberal y explicó que la esencia de ser liberal proviene de hacer sido un social-demócrata, "porque el verdadero liberal no es el que defiende sus ideas, sino el que defiende las ideas de terceros".

Asimismo, confió que por el momento La entrevista con Sarmiento se mantiene como tal, hasta con su sencilla escenografía, "va sin cambios, con una cámara negra de fondo porque el enfoque está en las ideas". Seguirá en su horario los martes a las 23:30 horas y los sábados a la medianoche por ADN40, debido a que, "estoy dispuesto a construir un público en cualquier horario", afirmó.

Ninfa Salinas, presidenta de la Fundación Azteca, en ausencia de su padre, Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, a causa de su convalecencia por una cirugía de nariz, manifestó que el periodista, a quien considera su mentor, maestro y amigo, "es el artífice de la libertad y pluralidad y quien deja un legado de trabajo para México”.

La entrevista con Sarmiento que hasta hoy tiene tres mil 318 conversaciones transmitidas, nació en 1997. "Sergio resume 25 años de trabajo, sacrificio y compromiso, sin duda ha hecho una historia de éxito, y también de libertad sobre el periodismo que busca, promueve ideas distintas, como él dice, ‘las ideas sí importan’, y yo diría una cosa más: las ideas tienen consecuencias y es importante ponerlas en contexto y como seres humanos nutrirnos a lo largo del camino de la vida de aquellas que nos parecen correctas para ir ajustando nuestra visión".

Ninfa añadió que reconoce que su padre, “como todos sabrán es un poco estridente, valiente, un poco loco y creo también es un hombre con gran visión que ha permitido que estos espacios se den y se consoliden.

La presidenta de Fundación Azteca, manifestó su preocupación "por la amenaza constante de algunas personas, algunos gobiernos, algunos cotos de poder, que utilizando la bandera del bien común, quieren cortar nuestras libertades. Hay que estar bien atentos, bien alertas y es ahí cuando el periodismo como el tuyo Sergio, toma una importancia trascendental”.

Acompañaron a Sergio Sarmiento en su festejo, personalidades como Tatiana Clouthier, Xochitl Gálvez, Luis Niño de Rivera, Amalia García, Miguel Ángel Mancera, Luis de la Barreda, entre otras personalidades de la esfera política nacional que han sido parte de La entrevista con Sarmiento.