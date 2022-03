Bioserie de Vicente Fernández contará su historia de amor y los momentos más difíciles de su vida

“Estoy apenada e indignada. Con la libertad de expresión no se juega” escribió Olga Wornat, autora del libro El último rey, biografía no autorizada de Vicente Fernández que inspiró la serie homónima que ayer se estrenó en el canal Las Estrellas, pese a los intentos de la familia Fernández por detener su transmisión argumentando uso no autorizado de la marca e imagen del cantante.

Wornat asegura que la investigación para concretar el libro le llevó varios años y lo hizo como un tributo a su madre.

“A través de innumerables testimonios y entrevistas, conté al hombre que había detrás del ídolo”. Si prevalecen las acciones jurídicas “dañarían gravemente la libertad de expresión”, dijo la escritora a través de sus redes sociales.

La bioserie que se estrenó anoche por el canal Las Estrellas, está cien por ciento basada en el libro de Wornat, explicó en entrevista con El Sol de México el productor Juan Osorio, sin embargo los escritores que le dieron forma al guion trabajaron de forma independiente y hubo temas que se tratan en el libro que no se presentarán en la producción televisiva, tal es el caso de los pasajes donde se habla de narcotráfico.

Con diez capítulos, que se verán en las próximas dos semanas, el proyecto espera luz verde para tener una siguiente temporada, explicó el productor que inició las grabaciones del proyecto el 3 de enero de este año.

LA HISTORIA DE AMOR

Osorio considera que entre las historias más sorprendentes que se verán en la serie está conocer a fondo la historia de amor entre Vicente y María del Refugio Abarca, estuvieron casados durante casi 60 años.

“Son anécdotas tan hermosas. No me hubiera imaginado cómo le pide matrimonio, de una manera tan romántica”, refirió.

Pero también se presentará al máximo exponente de la música vernácula con sus claroscuros. “Llaman la atención los momentos cuando le secuestran a un hijo (Vicente Jr.), no es nada fácil. O cuando la prensa comunica que tiene un hijo fuera del matrimonio, ese contraste está lleno de muchas sorpresas”, explicó Osorio.

Pablo Montero, quien es uno de los cuatro actores que interpretan al cantante, puso voz a más de 30 éxitos de Vicente Fernández. Entre las canciones que formarán parte de la bioserie se encuentran “La ley del monte”, “El rey”, “Árbol sin hojas”, “Cielito lindo” y “Amorcito corazón”, que si bien Osorio destacó que no pertenecía al repertorio habitual de Vicente Fernández, es un tema que solía cantar durante su infancia, pues fue Pedro Infante su máximo ídolo, quien lo inspiró para convertirse en cantante.

El productor adelantó que la primera temporada está enfocada en el ámbito profesional y familiar de “El charro de Huentitán”, y “nos permitirá conocer su historia desde su niñez”.

“Lo conocemos como la persona que llena estadios y plazas, ¿pero cómo le hizo para llegar a ese nivel?, ¿qué sufrió, qué carencias tuvo?, ¿qué sacrificó de su familia? Cómo se convirtió Cuquita en el pilar de la familia… tener esa sensibilidad de ser papá y mamá, en una etapa que era difícil. Porque cuando se iba el papá, no era fácil educar y llevar a los hijos por el buen camino”.

El proyecto fue dirigido por Eric Morales y Alan Cotton, y contó con la participación de Mario Gallegos como director de fotografía, quien además ha trabajado en cintas como La boda de la abuela y La rebelión de los Godínez.

“Se hizo una mezcla de experiencias de talento cinematográfico y expertos en televisión, esa combinación me ha dado un resultado magnífico”, comentó.

Juan Osorio descartó sentirse presionado, por el intento de la familia Fernández por detener el estreno de la bioserie, pues afirma que su trabajo está enfocado en garantizar un producto de calidad.

“Estamos muy motivados y contentos, la producción se dedica a lo suyo. A crear, los actores a actuar, es lo que nos debe ocupar. La cuestión de demandas, judiciales y todo lo que tenga que ver con la cuestión legal no nos corresponde y no tenemos por qué desgastarnos. Lo mejor que se puede hacer para seguir fluyendo es permitirle a las personas idóneas a que colaboren, y nosotros a lo nuestro”, finalizó.

“El último rey: El hijo del pueblo” se transmite de lunes a viernes, a las 20:30 horas por el Canal Las Estrellas.