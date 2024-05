Bache de la carretera a Juárez destroza su llanta; seguro no responde por daños

Luego de haber caído en un bache que se encuentra sobre la carretera que conduce de Chihuahua a Juárez, el conductor de un vehículo particular, terminó por destrozar uno de sus neumáticos saliéndose de la carretera y, a pesar de la afección, indicó que nadie se quiere hacer responsable por las condiciones en esta vía de común transito.

El afectado que viaja con su esposa comentó que este incidente ocurrió el pasado viernes 3 de mayo durante la noche, entre los kilómetros 116 y 120 en la carretera a Ciudad Juárez a la altura del Rancho de la Isla, donde al tomar un gran bache en una curva, el neumático delantero de lado derecho quedó destrozado sacándolos de la carretera.

Afortunadamente la pareja resultó ilesa, por lo que al ver que había otra persona en su misma situación, se apoyaron para poder cambiar las llantas por los repuestos y llegar a la siguiente caseta, donde pidieron apoyo para hacer el reporte a la aseguradora correspondiente.

La persona que se encontraba en la caseta les entregó un folleto para que supiera a qué aseguradora llamar y que se hicieran cargo de los daños, que en este caso sería la llanta que quedó destrozada por haber tomado el bache.

“No era un bache cualquiera, era un cráter”, expresó el afectado, quien decidió quedarse en el anonimato, posteriormente explicó que mientras conducía para la ciudad Juárez llamaron a Qualitas, quienes les dijeron que es la aseguradora que se hace cargo de los siniestros ocurridos en la carretera.

La pareja comentó que, al momento de marcar al número del folleto, son atendidos por la contestadora, quien brinda diversas opciones para reportar, en los cuales les piden el número de contrato y de póliza, información que en el momento desconocían.

“Obviamente no sabíamos, porque cuando tú pagas tu caseta nadie te explica qué pasa en caso de accidentes, ni cual es el procedimiento a seguir hasta que te paso y llegas a la siguiente caseta para informar lo ocurrido”, comentó el quejoso.

Foto: Daniela Padilla / El Heraldo de Chihuahua

Una vez que lograron hablar con un asesor, les informaron que no podría proceder el seguro debido a que ya no se encontraban en el lugar del accidente, “resulta que, si te pasó un incidente, tienes que hablar en el momento y esperar a que la aseguradora llegue, pero ya eran más de las 9:00 de la noche”, explicó la pareja.

Asimismo, mencionaron que el asesor les dijo que el procedimiento correcto es hablar a la aseguradora en el momento que pasa el incidente y esperar a que lleguen para dar fe de que paso como se informa y poder realizar el reporte correspondiente para hacer válido el seguro.

A lo que la pareja respondió que “el bache sigue ahí, le puedo decir donde esta exactamente y yo traigo la llanta, hacemos una cita para que lo vea el evaluador”, de igual forma, añadió que al llegar a Juárez se contactó con ellos un evaluador el cual les dijo que no se podría hacer válido el seguro porque ya no se encontraban en el lugar del incidente.





“Te hacen creer que si te van a hacer válido el seguro y al final resulta que no puede proceder nada, es imposible que tu puedas hacer uso de ese seguro carretero, para empezar, no sabes usarlo, ni quien es el responsable y para cuando te atienden ya no estás en el lugar”, comentó el hombre, quien informó que el accidente ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche y para la hora que les contestaron, además de ya estar en la ciudad fronteriza, ya eran más de la 1:00 de la mañana.

Además, comentó la pareja que, tras explicarle la situación al evaluador, este les dijo “no es nuestro problema, es problema del Gobierno del Estado porque no les dan correctamente la información”, a lo que supuestamente procedió a repetir que era imposible ayudarlos a conseguir el seguro.

“En el folleto que te dan en la caseta una vez que te accidentaste dice que se hacen responsables de los baches y de las llantas, pero por las cláusulas que tienen no lo hacen valer, ¿quién se va a quedar ahí a ver hasta cuándo llega el afianzador?”, expresó con molestia la pareja.

Esta no es la primera vez que sufren un incidente en la carretera camino a Juárez, debido a que viajan cada dos semanas por situaciones laborales, por lo que de vez en cuando caen en algún bache, sin embargo, nunca se les había destrozado el neumático como ocurrió en esta ocasión.

“¿Cuántas veces más nos va a suceder?, porque mi curso se termina hasta diciembre”, aun conociendo la calidad del camino carretero y ahora el procedimiento que deben tener al momento de llamar a la afianzadora, temen que vuelva a suceder un siniestro como este y que aun así no les hagan valido el seguro.

La pareja señaló que este reporte tiene dos propósitos, el primero es que las autoridades invierta más en el mantenimiento carretero para evitar y prevenir accidentes en la carretera; el segundo es dejar saber a los ciudadanos sobre esta información que muchos no reciben y exhortarlos a pedir este folleto en las casetas cada que toman la carreta, en caso de ser necesario, saber qué hacer.