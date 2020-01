Cantará en El Paso Ángela Aguilar

Ángela Aguilar regresa a El Paso en solitario el sábado 15 de febrero, para presentarse en el Teatro Abraham Chávez en punto de las 20:00 horas.

RECIBE LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU WHATSAPP, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

La más pequeña de la dinastía Aguilar interpretará los temas de su nuevo disco “Baila esta cumbia”, un homenaje a la reina del texmex, Selena, que incluye “Amor prohibido”, “Bidi bidi bom bom”, “Como la flor”, “I could fall in love/Dreaming of you”, “No me queda más” y “Si una vez”.

En 2018, Ángela obtuvo un notable reconocimiento después de interpretar “La Llorona” en la 19ª entrega anual de los Grammy Latinos, donde estuvo nominada como mejor nuevo artista y mejor álbum de música ranchera/mariachi por su primer álbum de estudio en solitario “Primero soy mexicana”, que fue muy bien recibido por la crítica.

“Primero soy mexicana” también estuvo nominado en 2019 a mejor álbum de música regional mexicana en los Premios Grammy, lo que la convirtió en una de las aspirantes más jóvenes para ambos premios. Boletos en taquilla y en www.ticketsonsale.com

Te recomendamos: Ráfagas -Mejora relación Estado-Federación- Corral se reúne con alcalde de Cuauhtémoc-Disputa entre La Torre y Sánchez Región Refuerzan higiene maquilas en Ciudad Juárez