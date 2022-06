Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez ¿La historia de amor nació en La Academia?

El cantante Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez siguen demostrando que su amor está más vivo que nunca, por lo que este año no sería sorpresa si decidieran llevar su relación a otro nivel.

Hasta el momento, ambos han externado su intención de formar una familia, aunque aún falta ver si se deciden por llegar al altar, por ahora, Cynthia decidió tomarse una breve pausa en "Venga la Alegría" para disfrutar de unas románticas vacaciones al lado de su amado Carlos.

La relación entre Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez parece estar mejor que nunca ¿Serán ciertos los rumores en torno a los concursantes de La Academia? Foto: Archivo | OEM

Rivera por su parte, no desaprovecha cada ocasión para dedicar unas bellas palabras a la presentadora; "De todas las Estrellas, la más hermosa eres tú", comentó en una de las fotos de Cynthia, mientras ella presumía de sus vacaciones por el Caribe.

De esta manera, en medio de tanta miel, muchos se preguntan ¿Cómo y dónde surgió el amor entre la pareja? Pues la chispa entre ellos es tal, que ya muchos anhelan la llegada de un bebé, fruto del gran amor que se tienen.

¿Cómo fue que Carlos y Cynthia se conocieron?

Los dos ex participantes de La Academia se conocieron desde en el año 2005; sin embargo, participaron en diferentes temporadas. Cynthia fue parte del elenco en la cuarta generación del programa, mientras que Carlos se llevó el triunfo en la tercera generación del reality.

Cabe señalar que en un principio no se llevaban muy bien, e incluso tomaron caminos separados dentro de sus carreras artísticas, donde Rivera permaneció trabajando con la empresa TvAzteca a lo largo de seis años; “Estuve en TV Azteca seis años, luego terminó ese contrato y estuve tres años más como en convenio sólo de televisión, y estuve dos años más por agradecimiento”, reveló en una entrevista con Adela Micha.

Finalmente el destino se encargó de reunir a ambos en el año 2015, cuando Cynthia entrevistó a Carlos para su canal en YouTube, a partir de ahí fue cuando la llama entre ellos se encendió y la cosas nunca volverían a ser como antes; “Fuimos amigos durante muchísimos años, al final dejamos de serlo porque lo que teníamos ya no era de amigos. Yuridia dice que los amigos no se besan en la boca”, declaró Cynthia para el programa "Venga la Alegría".

Deciden hacer público su noviazgo en el año 2016

Aunque desde un momento dejaron en claro su deseo de privacidad, lo cierto es que les fue imposible seguir ocultando la gran atracción que había entre ellos; "Tenemos un amor tan bonito, tan fuerte que nos amamos en libertad, nos apoyamos y nos protegemos siempre, es por eso que no queremos que nadie opine. Quiero decirles que nunca más volveré a hablar de mi relación, porque no quiero que se vea como que estoy aprovechando el momento", comentó ella.

Los dos aseguran estar completamente enamorados, se dicen estar felices por lo que han compartido en común, e incluso, se dicen listos para llevar su noviazgo a un siguiente paso, tras una relación de cinco años, incluso, al ser cuestionada sobre sus intenciones de convertirse en mamá, Cynthia dice lo siguiente; “Yo sería la más feliz. Es un sueño que tengo en mi vida, creo que el más grande que tengo es tener un bebé y espero que sea el próximo año”.

No obstante, aunque todo parecía un cuento de hadas para estos enamorados, los rumores de la farándula no se hicieron esperar, y entre dimes y diretes, han surgido varios chismes que sacuden la tranquilidad de la pareja.

Afirman que Carlos Rivera en realidad es gay

Uno de los rumores más fuertes en torno al romance de Cynthia y Carlos, afirma que el cantante en realidad es gay y que toda su historia de amor forma parte de un montaje, en el que la ex conductora de "Venga la Alegría" estaría harta de seguir fingiendo.

Desde que anunciaron su romance hace seis años, una buena parte de sus seguidores dudaron que entre Carlos Rivera y Cynthia hubiera un verdadero amorío pues al menos en Tlaxcala es públicamente conocido que al intérprete no le hacen mucha gracia las mujeres", reporta una cuenta de Youtube denominada El Chacaleo.

"A diario le preguntan a Cynthia si no se ha cansado de ser la tapadera de Rivera, pero ella insiste en ignorar las provocaciones, pues afirma hasta la fecha estar enamorada del cantante, pero la paciencia parece habérsele terminado, ya que contrario a su costumbre, le ha respondido a sus detractores en redes, quienes la cuestionan que siga fingiendo su amor y se preste al juego impuesto por Carlos para tapar las apariencias", reporta el canal.

Cabe mencionar que tal afirmación no ha sido confirmada por los involucrados y la pareja afirma que no suelen publicar fotografías juntos para evitar ser blanco de críticas, ¿Qué opinas? ¿Será una auténtica historia de amor o un truco mediático para no salir del clóset?