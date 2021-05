Carlos Cuarón ve la vida con humor

Como una coincidencia de la vida define Carlos Cuarón que este año sus dos proyectos como guionista celebran una década más. Solo con tu pareja, con la que debutó como guionista cinematográfico se estrenó hace 30 años, Y tu mamá también, por la que fue nominado al Oscar hace 20.

Ambas son películas que marcaron el rumbo de quién es Carlos Cuarón como creador, pero que más allá de sus logros internacionales lograron cambiarle la vida, como él mismo lo explica:

“Sólo con tu pareja es una película que quiero entrañablemente porque fue con la que mi hermano y yo nos dimos a conocer, primero en nuestro país y luego en el mundo. Mientras que Y tu mamá también nos cambió la vida no sólo a nosotros, también a Emmanuel El Chivo Lubezki, a Diego Luna y a Gael García; la aprecio muchísimo porque a los cinco nos catapultó a una marca internacional que no esperábamos. Sé que yo estoy agradecido con ella y ellos también”.

En su maleta como guionista, cada película está en un bolsillo diferente. Pero a pesar de las distintas tramas que abordan –la primera explorando los temores del Sida y la segunda la exploración de la madurez–, ambas tienen un punto en común que las vincula con su creador.

“Más allá de sentirme ruco por el tiempo que ha pasado, me siento contento de lo logrado porque incluso como Rudo y Cursi o Besos de Azúcar –sus primeras dos películas como director– todas ellas comparten un respeto al sentido del humor entendido no como comedia, sino como un conocimiento más profundo de la naturaleza humana”, explica el cineasta.

Carlos Cuarón expone su deseo de que estas películas tengan una celebración este año con un relanzamiento o una proyección especial. Pero antes de que esto suceda, el guionista celebra con estos dos aniversarios la oportunidad de poder crecer profesionalmente como director y escritor.

“Estoy contento y orgulloso de lo que he hecho creativamente en ambas facetas, pero también como persona, en mi vida, con mi familia y cómo ha ido creciendo. Yo sólo quiero ir creciendo personalmente, porque cada película es un proceso intenso de aprendizaje y nadie me quitará eso en estos 20 o 30 años como director o escritor. Eso no quiere decir que me vuelva mejor, pero claro que he ido aprendiendo”.

Ese aprendizaje lo llevó a retar todas las adversidades posibles para levantar su tercer proyecto como director: Amalgama, una historia en la que explora la condición humana a través de cuatro dentistas que se quedan varados en el Caribe y que debido a las mentiras, los celos y le envidia van revelando su verdadera personalidad.

“Son personajes totalmente humanos, multidimensionados, con virtudes y defectos, luces y sombras, donde la comedia no viene de un guiño necesariamente, sino de un reconocimiento basado en la condición humana. Y todos somos humanos. Así que cuando vemos algo así nos reconocemos”.

Protagonizada por Tony Dalton, Miguel Rodarte, Stephanie Cayo y Manolo Cardona, Amalgama tendrá su estreno internacional en la Selección Oficial del 24 Festival de Málaga, que se realizará del 3 al 13 de junio. Un logro que para Carlos Cuarón significa un respiro, después de pasar cerca de una década intentando lograr el financiamiento para este proyecto.

“Es una película que me costó mucho levantar. El primer alivio que sentí fue al estar en Quintana Roo diciendo acción; tengo grabadísimo este momento porque fue cuando dejé de sentir la loza del Pípila que tenía, de lo difícil que fue realizarla. De ahí solo he sentido y recibido pura buena onda con la película. Así que empezar esta nueva etapa ahora en Málaga sólo me hace sentir mejor”.

Amalgama tuvo su estreno mundial en el pasado Festival Internacional de Cine de Morelia, donde formó parte de la Selección Oficial. Luego de su lanzamiento en España, la película seguirá una nueva ruta de festivales por Europa antes de su estreno programado para salas de cine en México a finales del 2021.

