¿Cazzu bateó a Nodal? Declaración en programa en vivo levanta sospechas

Para nadie es sorpresa que el cantante Christian Nodal se encuentra en el ojo del huracán ¡una vez más! Y es que después de que se le relacionara sentimentalmente con la rapera Cazzu, con quien hace unos días fue captado tomándola de la mano, ahora ha sido la artista de música trap y urbana la que ha dado de qué hablar, luego de una declaración que hizo en vivo y que inmediatamente encendió las alarmas de los medios de comunicación y las redes sociales ¿será que en verdad bateó a Nodal? Esto es lo que sabemos.

Hace algunos días el intérprete de “Botella tras botella” hizo pensar a sus fans que volvía a creer en el amor, tras cinco meses de su ruptura amorosa con Belinda, luego de que se dieran a conocer algunas imágenes del cantante con la rapera agarrados de la mano, mientras caminaban por las calles de Guatemala mientras disfrutaban de un helado, algo que inmediatamente desató los comentarios en internet de una posible nueva conquista.

No obstante, lo que más llamó la atención de los seguidores del mexicano, fueron las fotos en donde se le veía un nuevo tatuaje en el rostro, que según muchos aseguraron pudiera ser en honor a la argentina, ya que en su frente y arriba de la palabra “Forajidos” se hace ver una telaraña que, a decir de muchos, pudiera ser un referente del nuevo álbum musical de Cazzu, ya que tiene como logo, una araña, mismo que estrenó el pasado 30 de mayo y se titula “Nena trampa”.

Incluso, existe evidencia de que, antes de ser captados en Guatemala, la intérprete de “Maléfica” estuvo presente en varios conciertos de Nodal en México, como invitada en la tarima, motivo por el cual en una de las presentaciones acompañó al escenario al cantante para interpretar una canción.

¿POR QUÉ SEÑALAN QUE CAZZU BATEÓ A NODAL?

Cazzu se encuentra en México para promocionar su más reciente disco “Nena trampa”, mismo que está inspirado en el feminismo y el amor, por lo que fue durante una entrevista en la radiodifusora Exa donde la argentina se presentó para hablar de su nuevo material, sin embargo, no pudieron faltar las preguntas obligadas sobre el amor.

De entrada, fue cuestionada sobre el dueto con Christian Nodal que realizó arriba del escenario hace algunas semanas, al cantar juntos el tema “Si te falta alguien” y la cantante comentó: “La pasé súper bien. Fue una sorpresa porque no lo tenía planeado, yo solo fui a ver el show. Surgió de repente cantar juntos. Cantamos mi canción favorita. A mí me gusta mucho mi música”.

La entrevista continuó sobre un cuestionamiento sobre su situación sentimental y, cómo era de esperarse, aseguró que por ahora se mantiene al margen por falta de tiempo, lo cual despejó muchas dudas sobre la posible relación con el artista de regional mexicano.

“Me gusta escribir sobre el amor, vivirlo no tanto... no bueno y aparte con todo lo que trabajamos, siempre mejor no”, dijo entre risas Julieta Emilia Cazzuchelli, como es su nombre en realidad, dejando ver que la relación con Christian Nodal podría ser un imposible... por el momento para los dos ¿será que hubo algo y siempre no se dio?

Publicado originalmente en: El Sol de Puebla