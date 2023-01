Celebridades que fueron perseguidas por los fans y la prensa: Lo manejaron mejor que Bad Bunny

Bad Bunny está en el ojo del huracán tras haber arrojado al mar el celular de una fanática que le pidió una fotografía, y aunque el cantante intentó defenderse señalando que estaba siendo acosado, ya se le ha comenzado a comparar con otras celebridades, quienes también han sido perseguidas por sus seguidores y la prensa.

Más allá del nivel de su fama, lo que el público analiza es qué personajes como Britney Spears, Michael Jackson o la fallecida Diana, princesa de Gales, nunca tomaron una actitud como la del intérprete puertorriqueño, sino que por el contrario, lo enfrentaron de una forma más profesional y sin afectar a terceros.

Britney Spears

Cuando estaba en el apogeo de su fama, a principios de los 2000’s, Britney Spears era acorralada por cientos de paparazzis en su día a día, llegando incluso a ser capturada en momentos difíciles, como aquel día de 2017 en que sufrió una crisis y decidió raparse frente a las cámaras.

Sin embargo, la princesa del pop siempre se mantuvo a la altura con sus fans, mismos que hasta la fecha siguen apoyándola en su carrera.

Michael Jackson



El rey del pop tampoco pudo escaparse de la prensa que constantemente lo seguía a donde fuera. Pese a lo anterior, hubo una ocasión en la que se encontró atorado en medio de un gran grupo de admiradores y fotógrafos, pero lejos de molestarse con su público, se colocó sobre su camioneta para saludar a todos y pidió a los paparazzos que no tocaran a sus fans.

Diana, princesa de Gales

Cómo ya es sabido, Lady Di fue perseguida hasta el día de su muerte por la prensa, un 31 de agosto de 1997 en el túnel del Pont de l'Alma en París.

En vida siempre se mantuvo alerta de quienes la seguían y llegó a confesar lo molestos que eran los fotógrafos, aun así, Diana siempre se distinguió por su humildad y carisma, actitudes que al día de hoy continúan posicionándola como uno de los miembros más populares de la realeza.

