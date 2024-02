Entre mariachis y fogones, Camila Fernández llega a MasterChef Celebrity

“Vino de sorpresa la invitación, como un regalo del cielo, porque a mí siempre me ha gustado cocinar, siempre me ha gustado estar en la cocina porque soy mamá, ama de casa y aquí estamos con muy buena actitud y con ganas de aprender más”, declaró Camila Fernández, la cantante y compositora tapatía; como una de las concursantes de MasterChef Celebrity 4 México 2024.

La hija de Alejandro Fernández y nieta del desaparecido Vicente Fernández El Charro de Huentitán en entrevista con El Sol de México, habla sobre si el público seguidor de sus canciones la apreciará más real en la pantalla chica desde que se estrene el reality en su cuarta temporada el próximo 17 de marzo con el eslogan Más picante que nunca.

“Como cantante sigo trabajando en mi música. Estoy difundiendo el tema Como lo harían dos extraños de mi álbum homónimo y aquí estoy en el reality para mostrar una faceta familiar de mi vida muy arraigada y que ahora la pongo en práctica en mi vida matrimonial y como madre de Cayetana.

“Yo fluyo ante la vida, en las alegrías, en las adversidades y disfruto demasiado. En mi casa el cocinar es como una terapia porque a cada alimento le tienes que poner todo el positivismo para que quede sabroso. Me la voy a pasar padre y aparte los demás concursantes me caen bien todos”.

Camila a sus 26 años de edad con una carrera musical muy prometedora por todos sus conocimientos en el canto, en la actuación, en el baile, en la música; habla qué le han enseñado sus dos abuelas:

“Ambas me han enseñado su propia cocina. Mi abuela materna, tiene una sazón riquísima e increíble como unos frijolitos charros incomparables. Y mi Cuquis –la viuda de don Chente Fernández-, tiene un flan único. Me sé las recetas de las dos”, informa la melliza Camila Fernández.

Y ahonda: “Te cocino desde un pollo y res bien sazonadas hasta un pavo, salmón y todo tipo de pescado. Lo que los chefs quieran”, expresa con el movimiento de tronar los dedos de su mano derecha y con esa sonrisa tan juvenil con la que arriba a comerse La Cocina Más Famosa del Mundo.

Camila Fernández intérprete de música romántica con mariachi espera demostrar su arte culinario desde el primer programa de estreno del reality y seguir hasta la décimo octava emisión, porque “Si Dios me da la oportunidad de ganar y los chefs, obviamente, no me quiero considerar la ganadora, pero esperemos que llegue a varios o muchos programas de las transmisiones”, así se mira en la competencia televisiva.

El lechón de la familia Fernández

Camila Fernández al tomar confianza en la entrevista con El Sol de México, habló que a lo largo de su corta vida que vivió en convivencias familiares con su abuelo Vicente Fernández a lado de la señora Cuquita en el rancho familiar Los Tres Potrillos en suelo tapatío, declara:

“En nuestras reuniones familiares en la comida, el lechón es el platillo favorito de los Fernández, a mi abuelo Vicente cómo le gustaba, al igual que el tuétano, el salmón y los camarones a la diabla en mi caso, ¡Me encantan!, y una variedad de postres pastel, gelatinas, flan casero de mi abuela Cuquis”.

La joven melliza Camila Fernández está más que segura que “con los tiempos que nos pondrán en La Cocina Más Famosa del Mundo, estoy ya pulida y la armo con presión o sin presión de tiempo; porque como ama de casa de mi hogar, tengo que preparar el desayuno como la comida y la cena con el tiempo encima casi siempre.

“Porque hay que ir por la niña, hacer el súper, ya llegó mi esposo de trabajar y trae apetito… Entonces estoy acostumbrada a hacer todo bajo presión”, expone la cantautora.

Como lo harían dos extraños, canción que está difundiendo

Camila Fernández en cuestión musical tiene el álbum homónimo en las plataformas digitales de música y está en la difusión del tema Como lo harían dos extraños, cuya letra habla de una relación de una pareja que era íntima, muy bonita; y se separan y se vuelven a reencontrar y se dicen que deben empezar desde cero como lo harían dos extraños.

“El tema está funcionando, le gusta a la gente que mucha escucha las estaciones de radio como han hecho éxitos a Dime que se siente, Todo, todo y Una vida. Y se me ha mandado información de las descargas que tiene Como lo harían dos extraños”, detalla en la charla en el foro donde se realizará la cuarta temporada de MasterChef Celebrity 4 México 2024.

Está consciente Camila Fernández que le falta un buen camino para poder llegar al Auditorio Nacional, sin embargo, no quita el dedo del renglón; “primero tengo que pisar el escenario del Lunario del Auditorio Nacional, porque me lo han recomendado por la experiencia inmediata con el público en dicho recinto”.

Y adelantó que para sus próximas canciones ya tiene apartado dos talentos en la música para hacer feats de quienes optó omitir sus nombres para que no se les cebe.

Mientras Camila Fernández es una de las 20 concursantes a lado de Laura Bozzo, Itati Cantoral, M’Balia de OV7, Raúl Sandoval en MasterChef Celebrity 4 México 2024, que tiene su estreno el 17 de marzo por Azteca Uno, bajo la supervisión de Adrián Ortega, director general de Contenidos de los canales del Ajusco.