Gana terreno en redes "La Vaquerita", influencer originaria de Urique

La era digital ha sido una plataforma para que se den a conocer diversos influencers y creadores de contenido, como es el caso de la chihuahuense Dulce Dareydi Rodríguez Lozanía, quien es conocida en sus redes sociales como “La Vaquerita”, quien interactúa con sus seguidores y sube contenido a su cuenta, como audios vaqueros, grupero, huapango y regional mexicano.

Hoy en día, la originaria de Guapalayna, Urique, tiene en TikTok 3.2 millones de fans, 163 mil en Instagram, y Facebook 250 mil, y sobre el tema habló con este medio de comunicación: “Gracias a mi esfuerzo he logrado ir a premios como los Eliot Awards, hacer colaboraciones con cantantes famosos como Justin Quiles y reacciones a mi video que he realizo con Espinoza Paz, de igual manera varios colegas han comentado sobre mis videoclips como: Daniela Alfaro, Daniel Fraga, Rod Contreras, Estefany Loaiza, entre otros.

“También me he unido a causas sociales y lo sigo haciendo, como el donar despensas y entregar comida a las personas en situación vulnerable, esto gracias por supuesto a mis seguidores que reproducen mis videos por los cuales ya estoy monetizando, de igual manera, he salido en varios videos musicales, pero uno de los más importantes fue mi colaboración con Los Vendavales”, expresó la influencer.

Igualmente, indicó que decidió introducirse al mundo del internet ya que desde pequeña siempre soñó con ello, aparte de que puede ayudar a la gente, por lo cual desea seguir generando y creciendo para poder colaborar con la sociedad: “Algo que me agrada muchísimo son las cámaras, es algo que me ayuda a vivir un día más cómodamente y feliz, me encanta estar al frente del lente para poder expresarme.

“El convivir e interactuar con los demás es mi pasión, me gusta saber de mis seguidores, hacerlos reír a través de mi contenido, mis vivencias, ideas, y pues estoy trabajando en mis redes sociales donde llevó a cabo a veces campañas, promocionar marcas, productos, hago transmisiones en vivo, y literalmente estoy pagando mi carrera de Ciencias de la Comunicación en Medios con lo que estoy haciendo, así como mis gustos como ropa”, expresó orgullosa.

“Quiero recalcar que las redes sociales tienen una gran influencia e importancia en mi vida, pero uno debe saber qué exponer ante el público, ya que no se le puede brincar cualquier cosa a los internautas, tiene uno que ver qué beneficio le puede dar a los que están siguiéndote, siendo esto un punto muy importante, ya que si uno hace algo malo la gente que se inspira o te admira se sentirá decepcionada, porque uno transmite lo que es, como es mi caso, me muestro como soy realmente.

“Sobre mis videos virales son en los que salgo bailando y en otros hago retos, como por ejemplo si un clip llega a tantos likes, o si un colega influencer comenta tal clip me pinto el pelo, ese tipo de cosas, sin llegar a los excesos, y por esto que me gusta deseo decirles a las nuevas generaciones que traten de ser quienes son, que se vistan como quieran, ya que yo he recibido varios comentarios negativos por mi vestimenta, pero al mismo tiempo, mucha gente la trae, ya que yo salgo muy frecuente con vestidos y amo ese estilo, entonces, que transmitan lo que son, que se preocupen por ellas mismas y no por lo que piensan las demás personas.

“Del mismo modo, les aconsejo que no pongan tanta atención a lo que otras personas les dicen, porque al final de cuentas la única persona que va estar al final contigo es la familia, porque algunos se dejan llevar por los comentarios y dejan de vivir su vida por complacer, o tratar de no generar opiniones desfavorables, pero jamás será así, nunca vamos a poder complacer a todo el mundo, por eso reitero hay que vivir a nuestro modo, de forma auténtica y aportando algo positivo a las generaciones que vienen tras de nosotros”, finalizó “La Vaquerita”.

Frase: “Gracias a nuestros seguidores somos conocidos, nos hacen crecer, y son ellos quienes nos colocan como influencers o nos quitan, todo se lo debemos a ellos”.

