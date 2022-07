Juan José Origel se confiesa en programa de Omar Chaparro: tiene un hijo secreto

El programa “Tu-Night” se estrenó el 22 de octubre del 2022 en el cual han estado presentes infinidad de artistas y celebridades de Hollywood, así como de la farándula latina, invitados musicales y donde también manejan sketches, y está a cargo de Omar Chaparro, tuvo como invitado a Juan José Origel donde se reveló el secreto que guardaba el periodista, tienen un hijo al cual no conoce.

A la hora de las preguntas a sus invitados Omar le preguntó si en verdad tenía un hijo. Algo nervioso dijo: “No sé. Nunca supe. Se embarazó en Montreal, después quise buscarlo y ya no lo encontré, yo en ese entonces tenía 22 años”.

Entre otras indagaciones que el chihuahuense le hizo a Origel fue si algún famoso le ha dejado de hablar por algo que haya dicho: “Sí, pero no creas que me ha afectado, ni me importa, ni me duele; y ni te digo ni quién, ni nada porque no vale ni la pena”, sin embargo, el comunicador no se esperaba la respuesta de Omar, quien le dijo: “No hay necesidad de que me digas quiénes son, aquí tengo la lista”. Origen un poco incrédulo le cuestionó que quién, Chaparro le dice, “aquí tengo que Joan Sebastian es uno de ellos”. ¡Ay!, ése sí estuvo muy feo, pero luego ya no, pues es que mira, yo llego a un antro o discoteca, voy a la barra y ahí me encuentro a Joan Sebastian, pero acá (dando entender con una mujer), yo al siguiente día en el programa cuento ¿A quién creen que me encontré?, pero yo todo feliz de la vida, a Joan Sebastian estaba ahí muy encantando de la vida, muy apapachado con Arleth Terán, y Maribel Guardia estaba viendo el programa, híjole, en ese momento, me lo contó Maribel, le sacó toda su ropa y todo a la calle y le dijo te me largas ahorita mismo. Y tronaron”.

Otra pregunta directa a Origel fue: ¿Qué tan cierto era que Héctor Soberón un día lo quiso golpear por la nota que dio de su video sexual que se dio a conocer hace algunos años? “Sí, pero no fue por el video, fue por algo que dije, pero hasta ahorita nadie me ha pegado”, indicó.

DATO:

Otros invitados que han estado en el programa han sido: Alicia Machado, Lupillo Rivera , Galilea Montijo, Kate del Castillo, Mauricio Ochmann, Beto Cuevas, Jaime Camil, Felipe Esparza, James Harris y más.