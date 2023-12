Kevin Kaarl grabó sesión musical para Tiny Desk ¡también lo han hecho BTS y Adele!

En redes sociales, Kevin Kaarl compartió dos noticias a sus seguidores: la primera, acaba de grabar su nueva y última canción del año "Me va a costar" y la segunda, grabó una sesión musical de Tiny Desk Concert, en Washington D. C.

Las sesiones musicales de Tiny Desk Concert se han convertido en una parte importante de la cultura en internet y de la música. La emisora NPR Music ha grabado y producido más de 800 de esos "pequeños conciertos", los cuales van sumando cada vez más fanáticos y también más artistas, y ahora agregan otra presentación a su lista: la del cantante chihuahuense Kevin Kaarl.

2023, el año de Kevin Kaarl

Este ha sido un gran año para el cantante chihuahuense Kevin Kaarl, ya que suma a su carrera artística el premio “Promesa Musical del Año” de Rolling Stone en español; el Beat 4 Like en los Eliot Awards 2023; la nominación en los MTV Europe Music Awards París (EMAs) 2023 en la categoría “Mejor Artista Norte” y más recientemente, se anunció que formará parte de la cartelera del festival musical Tecate Pal´ Norte 2024, en Monterey, Nuevo León.

Pero eso no es todo, ya que el originario de Nuevo San Lucas, Meoqui, publicó a través de sus redes sociales, que grabó su última canción del año “Me va a costar”, además de una sesión musical de Tiny Desk Concert, presentación que también han grabado artistas como Adele, BTS, C. Tangana, Dua Lipa, Billie Eilish, The Cranberries y muchos más.

El cantante agradeció a sus seguidores y a su equipo este nuevo logro en su carrera, demostrando una vez más, el talento que lleva en la sangre, pues el grabar un Tiny Desk Concert le otorgará más reconocimiento en la industria musical internacional y sin duda alguna, sus canciones atraparán a más de un amante del género folk melancólico que tanto lo caracteriza.

Otros músicos mexicanos que han presentado un Tiny Desk Concert son Natalia Lafourcade, la banda Jenny and the Mexicats, Café Tacvba y Lila Downs.

Kevin Kaarl es un cantante y compositor de música folk y tintes del dream pop, originario de Nuevo San Lucas, Meoqui. Lanzó su primer sencillo “Amor viejo” el 18 de septiembre de 2018 y empezó a captar la atención del público, con más de 7 millones de visualizaciones en YouTube; meses después, en diciembre de ese mismo año, saltó a la fama con la publicación de “Vámonos a marte”, sencillo que alcanzó más de 23 millones de reproducciones en YouTube y 104 millones en Spotify, alcanzando el éxito inicialmente gracias a la viralización de las redes sociales.

¿Qué es un Tiny Desk Concert?

Un Tiny Desk Concert es una presentación musical que se caracteriza por ser de corta duración, pues no sobrepasa los 30 minutos, en donde lo que importa es la interpretación de las canciones, ya que los artistas solo van acompañados de los instrumentos y su voz, dejando de lado los visuales, las coreografías y los asistentes, lo que produce un escenario más intimo y sencillo.

Estos conciertos son grabados y producidos en la oficina del locutor del programa de radio ‘All Songs Considered’, Bob Boilen, en las instalaciones de la NPR (National Public Radio) en Washington D.C., luego son publicados en el canal de YouTube de NPR Music, en el que, a la fecha, cuenta con 8,6 millones de suscriptores.

Así es como, detrás del escritorio de Bob Boilen, los músicos interpretan sus melodías, en un espacio reducido entre libros, discos de vinilo y otros objetos más que el locutor guarda en los estantes de su oficina.

La idea de los Tiny Desk Concerts surgió en 2008, cuando el locutor Bob Boilen y el productor de NPR Music, Stephen Thompson, acudieron a un concierto de la cantautora Laura Gibson en un club, del cual salieron muy decepcionados, ya que no pudieron disfrutarlo debido al ruido que hacían los asistentes.

Al día siguiente, en su trabajo, bromearon con la idea de que Laura Gibson debía tocar en el escritorio de Bob, broma que se hizo realidad un mes después, cuando la cantante acudió a cantar en el pequeño espacio, la sesión se grabó y luego la subieron a YouTube.

A 15 años de su creación, los Tiny Desk se han convertido en una plataforma para que los amantes de la música descubran nuevos artistas.