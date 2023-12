Kevin Kaarl lanzará esta fecha el video oficial de su canción "Me va a costar"

El cantante chihuahuense Kevin Kaarl le adelantó el regalo de navidad a sus fanáticos al anunciar que su último single del año tendrá video musical, el cual se estrenará el próximo viernes 22.

El video es realizado por la casa productora Neuderts, misma que ya ha colaborado con Kaarl en el video de "Te quiero tanto" que se estrenó el pasado 25 de marzo. Sigue leyendo para conocer todos los detalles del próximo estreno de Kevin Kaarl.

Kevin Kaarl estrenó el pasado primero de diciembre su última canción del año “Me va a costar”, sorprendiendo a sus seguidores. La canción habla sobre lo que es pasar la navidad a solas luego de terminar una relación sentimental que tenía mucho tiempo quebrantándose. La canción ya está disponible en todas las plataformas de reproducción musical.





Me va a costar entender bien lo que pasó / De un día pa' acá y sin avisar se me esfumo /

Sé que este año estuvo mal, me cuesta mucho aceptar

Que pasaré esta Navidad / Sin poder verte o escuchar

Describe Kaarl en la canción, la cual fue producida por su hermano Bryan Kaarl.





Ahora, el cantante acaba de anunciar el lanzamiento del video que acompañará a su último single del año, que se estrenará el próximo viernes 22 de diciembre a las 7:00 PM.

El video corre a cargo de la casa productora Neuderts, la misma que ha producido varios de los videos de Ed Maverick.

Hola video oficial este viernes 22 a las 7 PM, espérenlo que ya es lo último del año ♥️ pic.twitter.com/6fpGeqWO3A — Kevin Kaarl (@kevinkaarl) December 19, 2023

Anteriormente ya habían realizado un video de Kevin Kaarl, el de la canción “Te quiero tanto”, que forma parte de su último álbum Paris Texas, estrenado en el 2022. El video fue grabado en varias locaciones de Chihuahua, como lo es el Valle de los Monjes, a 15 kilómetros de Creel, el Cerro coronel y algunas carreteras del Estado Grande.

¿Qué es Neuderts?

Neuderts es una casa productora compuesta por los hermanos Neudert: Hermann (director), Wenzel (productor) y Kenneth Neudert (director de fotografía). Originarios de Hermosillo, comenzaron con su trayectoria en el mundo de los videos desde 2008, grabando y subiendo sus creaciones a un canal de YouTube, por mero pasatiempo.

Kenneth Neudert / Foto: Instagram | @neuderts

Pero su talento y creatividad tenía otro destino para ellos, resultando así su casa productora Neuderts, con la cual han hecho videos para artistas nacionales como lo es la banda Señor Kino, Los Blenders, Simpson Ahuevo y del chihuahuense Ed Maverick, con el ya icónico video de la canción “Fuentes de Ortiz”.

A pesar de no tener estudios formales en audiovisual, los hermanos han triunfado gracias a su combinación de habilidad, dedicación, pasión y amor por lo que hacen. Su distintivo es crear contenido único, adaptado a cada artista.

Neuderts detrás de cámaras / Foto: Instagram | @neuderts

Los Neudert han recibido influencia de EE.UU., logrando una fusión entre el cine americano y el mexicano. Se han nutrido de películas, series y hasta del animé. Sus videos musicales son la definición de "cortometrajes musicales". Neuderts ha transformado la narrativa de las canciones mediante el apoyo visual con el lenguaje de cine.

Hermann Neudert / Foto: Instagram | @neuderts

También realizaron un cortometraje titulado "Las Rancheras". Que es un tipo de documental falso, inspirado en la serie de televisión The Office. Tuvo un éxito inesperado. Lo presentaron a todos los festivales mexicanos y en todos fue seleccionado, además, ganó en el Festival de Morelia.