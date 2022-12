Maxi Jazz, vocalista principal de la banda Faithless, fallece a los 65 años

Maxi Jazz, el vocalista principal de la banda de música electrónica Faithless, famosa por sus éxitos "God is a DJ" e "Insomnia", falleció a los 65 años mientras dormía, según informó la banda en Twitter.

"Era un hombre que cambió nuestras vidas de muchas maneras. Le dio el significado y el mensaje adecuados a nuestra música", dijeron los otros dos miembros principales de Faithless, Rollo y Sister Bliss, en un comunicado.

It was an honour and, of course, a true pleasure to work with him. He was a brilliant lyricist, DJ, Buddhist, a magnificent stage presence, car lover, endless talker, beautiful person, moral compass and genius. Rest in peace dearest Max. 1957 - 2022 💔 — Faithless (@faithless) December 24, 2022

"También era un ser humano encantador, con tiempo para todos y una sabiduría que era a la vez profunda y accesible".

Nacido como Maxwell Fraser en Brixton, al sur de Londres, en 1957, Jazz formó parte de Faithless en 1995 y se convirtió en una de las bandas de baile más populares del Reino Unido y del mundo.

La canción "Insomnia" de Faithless, que Jazz rapeó sobre sus dificultades para conciliar el sueño con el estribillo "I can't get no sleep" ("No puedo dormir"), fue votada como el quinto mejor disco dance de todos los tiempos por los lectores de la revista de música dance Mixmag en 2013.

La banda lo describió como "un letrista brillante, un DJ, un budista, una magnífica presencia escénica, amante de los coches, hablador sin fin, bella persona, brújula moral y genio".

No se mencionó la causa de la muerte de Jazz.