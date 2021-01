Paty Chapoy da el toque particular a Ventaneando

Su padre pasaba ciertos momentos mirando al exterior, “ventaneando”, decía. Así, Pati Chapoy encontró hace 25 años el título del programa que cambió la manera de dar información de espectáculos, esa que apenas figuraba en los noticieros.

La periodista asegura que el mayor aprendizaje en este tiempo ha sido “seguir haciendo lo que me gusta y mantenerlo, tengo 71 años y cuando era niña, se decía que a los 45 ya no debería uno estar haciendo nada, claro, eran otros tiempos, así que me siento afortunada”. Pero también destaca la importancia que el entretenimiento ha cobrado en los últimos meses. “La pandemia nos ha obligado a ejercer el periodismo a partir del zoom, del teléfono, de los correos y ese es un trabajo que quiero destacar, porque no nada más Ventaneando, en el caso de ustedes, los periódicos, también lo están haciendo, ha sido un cambio increíble y qué bueno que lo tenemos, porque si no, no hubiéramos subsistido”, afirma.

“Los artistas usaron las redes sociales para mantenerse activos, que la gente recuerde que siguen existiendo a pesar de que no estén trabajando, hoy más que nunca tenemos que valorar lo importante que ha sido y seguirá siendo el entretenimiento. Por el espectáculo, este año ha sido menos doloroso el encierro que muchos hemos vivido, los teatreros empezaron a hacer obras en streaming, los músicos se pusieron a dar conciertos y eso tiene un valor fantástico, el espectáculo nos vino a salvar a muchos”.

La también conductora asegura que este ámbito, “es tan rico como cualquier otro medio, como el político, el científico, cada uno a su nivel, pero no le veo ninguna diferencia en investigar un asunto complejo, difícil de la política a uno del espectáculo porque somos parte de un mundo integral, por ejemplo, si le ocurre algo a un artista en relación a un padecimiento o una enfermedad, al darlo a conocer informamos a la gente que le puede pasar, o qué hacer si le pasa una cosa similar”.

Sin disciplina, agrega, no habrían llegado a un cuarto de siglo de transmisiones ininterrumpidas. “Estoy fascinada con el equipo que comanda Rosario Murrieta en la información, en la producción Iyari González y todos los que trabajan aquí, que son tremendamente profesionales. Cada uno con su personalidad, pero coincidimos en lo básico, que es hacer un periodismo de espectáculos que sea interesante, informativo, divertido, de pronto se cree que el periodismo del espectáculo se basa en los chismes y los rumores y eso no es”.