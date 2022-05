Rafael Amaya, 'El Señor de los Cielos', sorprende con "nuevo rostro" a 10 años del estreno de la serie

Tras varios meses de que Rafael Amaya estuviera “desaparecido” de los medios debido a sus problemas con las drogas, hizo aparición en un gran evento de música donde sus seguidores pudieron notar algunos cambios en el rostro del actor.

El famoso actor Rafael Amaya, reconocido por ser el protagonista de la exitosa serie “El señor de los cielos” regresó al ojo del público como invitado de honor en los Latin American Music Awards 2022 acaparando los reflectores y las cámaras luego de un tiempo sin ser visto debido a que tuvo algunos problemas con las drogas y estuvo en rehabilitación.

Rafael Amaya no sólo fue el invitado de honor de los Latin American Music Awards 2022, sino que también fue uno de los presentadores de la gala realizada en Miami, Estados Unidos.

Te puede interesar: Rafael Amaya regresa a la pantalla chica como El Señor de los Cielos



El actor de “El señor de los cielos” también estuvo acompañado en el escenario de la premiación a lo más importante de la música, por la bella conductora y actriz mexicana Jacqueline Bracamontes y el chileno (también actor y modelo) Cristián de la Fuente.

Fue en este evento donde el actor tomó y posó para algunas fotografías con varios famosos, entre ellos Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, Gera MX, Ozuna y Christian Nodal; sin embargo, algunos de sus seguidores pudieron observar que su rostro se ve bastante cambiado e incluso pareciera una persona diferente.

Gossip Así lucen los personajes de Yo soy Betty la fea, a más de 20 años del estreno de la telenovela

¿Qué se hizo en el rostro Rafael Amaya?

Se rumora que Rafael Amaya pudo haberse sometido a una o varias cirugías y/o procedimientos estéticos, pues su rostro luce un tanto tirante y no se parece tanto a “El señor de los cielos” al que estábamos tan acostumbrados a ver. Algunos seguidores llevaron al límite sus opiniones y comentaron la teoría de que el actor podría seguir en rehabilitación y quien se presentó en las premiaciones pudo ser un doble del actor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cuenta Oficial Rafael Amaya (@rafaelamayanunez)

Leer Más: Yuya y Siddhartha sorprenden a sus seguidores en concierto en Cancún



Una de las fotografías que desató polémica fue en la que Rafael Amaya aparece con Christian Nodal. Actualmente la fotografía cuenta con casi 153 mil reacciones y decenas de comentarios; algunos (la mayoría) dicen que el actor luce muy guapo y le muestran su apoyo tras salir de rehabilitación y en contraparte, están otros comentarios que critican su físico como: “Parece un robot, no es Rafa”, “¿Qué le pasó en la cara a Rafita”, “Ya ni se parece”, “Se mira diferente Rafael”, entre otros.

No se sabe a ciencia cierta si el actor se realizó o no algún procedimiento estético, sólo se sabe que sigue luciendo atractivo pero ahora se ve diferente . De hecho, hasta el momento, Rafael Amaya no se ha pronunciado ante los rumores que se dicen sobre su apariencia física, pero se espera que en próximos días pueda hablar con sus seguidores sobre el tema.