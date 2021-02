Ricardo Margaleff pierde exclusividad, pero no trabajos

Ricardo Margaleff, es uno de los actores de la nueva generación de humoristas, quien ha destacado tambén en su faceta de actor en telenovelas como Te doy la vida y en programas de comedia como Una familia de diez y de entretenimiento como Me caigo de risa.

Con un buen estado de salud que lo mantuvo el año pasado grabando estos programas, Ricardo tuvo un gran revés en su carrera hecha desde Televisa a lo largo de 25 años.

“Justo iniciando las grabaciones de Una familia de diez en su sexta temporada, se me avisa que dejé de ser exclusivo de Televisa. Esto fue en abril de 2020. Desde ese momento, obviamente eso ha determinado las negociaciones de ahora en adelante con los productores de Televisa. Y, gracias a estos dos programas, sigo encantado de seguir trabajando por proyecto, y lo hago con mucho gusto y disciplina”, detalla en la entrevista con El Sol de México.

A sus 44 años de edad, manifiesta que tras trabajar con grandes comediantes como el propio Jorge Ortiz de Pinedo y Eduardo Manzano ha sido un importante aprendizaje.

“Ellos nos siguen demostrando la humildad y el hecho de tener los pies en la tierra. Entonces, bien puedo decir que he estado mandando mis grabaciones de escenas en castings, para encontrar más trabajo. Sin embargo, con lo que tengo en Televisa, procuro ser responsable e impecable con lo que hago, por lo que me dedico de tiempo completo a Me caigo de risa y Una familia de diez”.

Durante siete años ha sido parte del elenco base de Me caigo de risa de la producción de Eduardo Suárez .

“En estas siete temporadas he tenido la fortuna de ser parte de la Familia Disfuncional. En ocasiones, no he estado en todas las emisiones de las seis temporadas anteriores, porque he tenido que grabar Una familia de diez de Jorge Ortiz de Pinedo y agradezco a Lalo que me permite dobletear en esta ventana también.

“Estoy contento, afortunado, bendecido de tener trabajo en la televisión. Sigo a gusto por formar parte de este proyecto, un honor y un privilegio”, argumenta.

Reitera que “Me caigo de risa, es un programa de improvisación, de una licencia francesa. Y, México es uno de los países que no sólo la ha seguido haciendo en estos siete años, sino que Televisa es de las empresas que más programas ha hecho con niveles de audiencia altos registrados. Lalo Suárez, el talento y la producción nos hemos esforzado de llevar comedia a la gente con mera improvisación más que con retos y competencia entre los actores comediantes que somos como grandes exponentes de la comedia jóvenes que sólo buscamos divertir a una audiencia”.