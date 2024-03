Ricky Martin regresa a la televisión con la serie Palm Royale

Ricky Martin considera que la mejor manera de conectar con el público es mostrándose tal cual es, algo que ha tratado de hacer durante sus más de 40 años de carrera. “La audiencia no es estúpida, sabe cuando no eres real”, cuenta a El Sol de México.

Con una actitud amable, el puertorriqueño se da tiempo para una charla con motivo del estreno de la serie “Palm Royale”, que marca su regreso a la actuación tras seis años de ausencia, y cuya trama gira en torno a un grupo de mujeres que pretenden llevar vidas perfectas.

En esta historia da vida a “Robert”, un empleado del club más exclusivo de Palm Beach, personaje que lo llevó a reflexionar sobre la importancia de ser él mismo.

“El arte de entretener se trata de estar en contacto con tus emociones, si sobrevives esta industria, es porque has sido real”, agregó el ganador del Grammy en 2016, por su disco "A quien quiera escuchar".

Aunque es conocido por su trabajo en la música, gracias a éxitos como “La copa de la vida”, “Vuelve” y “She bangs”; ha tenido un exitoso paso por la actuación. En México participó en varias telenovelas y obras de teatro y en Estados Unidos debutó con una pequeña aparición en la serie “Hospital general”, posteriormente participó en el doblaje de la cinta “Hércules”, además de haber aparecido en un episodio de “Glee”.

Ricky afirma que esa buena conexión con el público se debe a que nunca ha tenido miedo de expresar lo que siente, y compartir ciertos aspectos de su vida.

“Cuando has luchado con tu realidad, y luego compartes tu lucha, la gente aprecia eso. Supongo que de eso se ha tratado mi vida hasta este momento, después de tantos años”, comentó el cantante, quien inició su carrera musical en el grupo Menudo.

CELEBRA EL ANIVERSARIO DE “LIVIN´ LA VIDA LOCA”

En marzo de 1999 Ricky lanzó el tema “Livin´ la vida loca”, el cual se posicionó como uno de los más exitosos de su carrera, al encabezar las listas de Billboard por cinco semanas consecutivas, y valerle su primera nominación al Grammy Latino, además de otros certámenes como los Premios MTV, Premios Lo Nuestro y los Latin Billboard Music Awards.

“Parece tan lejano, pero a la vez parece que fue justo el otro día. Se siente maravilloso salir al escenario”, recuerda el cantante al respecto de ese lanzamiento. “La gente la escucha y responde de una manera tan maravillosa, creo que es la misma forma en que reaccioné cuando escuché el demo por primera vez”.

El éxito de esta canción, compuesta por Desmond Child y Robi Draco Rosa, dio pie además a su primera gira mundial, y a 25 años de su lanzamiento incluso ha formado parte de la banda sonora de cintas como “Shrek 2” y “Bob Esponja: Al rescate”.

“(Cuando la escuché) Dije “¿qué pasa? ¿qué es esto’”, esto es algo que cambia la vida. Hablo de un demo sin arreglos, era simplemente melodía, con un beat simple, era todo lo que teníamos. Pero dije “esta canción nunca morirá”, y eso es lo que ha sucedido, es una canción que siempre quiero interpretar. Tendré 80 años y un bastón, y la seguiré cantando”.

UNA SERIE SOBRE MUJERES

El intérprete no abandona su faceta como actor, la serie “Palm Royale”, ambientada en la década de los 60 y que se estrena el 20 de marzo en la plataforma Apple TV+, marca su regreso en la televisión.

En la misma conversación estuvieron presentes sus compañeras de reparto Kristen Wigg y Amber Chardae Robinson, quienes abundaron sobre sus personajes en esta historia que sigue la vida de una mujer llamada “Maxine Simmons” (Wiig) que hará todo lo posible por ingresar al club más exclusivo de su comunidad, aún si eso representa desenvolverse en un ambiente donde no es bien recibida.

El personaje de Wiig tiene firmes opiniones sobre el rol de la mujer en la sociedad de aquella época, aunque obedeciendo al tono de comedia de la serie.

La nominada al Oscar en 2011, por el guion de la película “Damas en guerra”, señaló que hablar sobre cosas incómodas a través del humor data desde el inicio de los tiempos, permitiendo mayor apertura para hacerlo.

“Estamos tomando temas profundos, ya sea la guerra o lo que sucede en la sociedad. A veces cuando tienes algunas luces, puedes hablar sobre ello, y la comedia siempre ha sido parte de la voz de la sociedad”, explicó la actriz a este diario.

“Siempre ha hablado de política y problemas grandes, hay una apertura ahí. Sin burlarse de nada, cuando puedes ver las cosas de manera humorística, permite que la gente hable o aprenda sobre algo de lo que no necesariamente hablarían o aprenderían”.

Amber Chardae Robinson, quien da vida a “Virginia”, una de las amigas de “Maxine”, opinó que en la actualidad todavía hay mujeres que se debaten entre su deseo por ser independientes y formar una familia, por lo que es importante mostrar en la televisión mundos donde ambas facetas pueden coexistir.

“Las mujeres que son más dependientes deben saber que también existe la opción de ser independientes. No sé si tienen el ejemplo que les muestre cómo pueden tener todo, no hay una sola manera de hacerlo, no todo es blanco y negro como todos piensan”, finalizó.