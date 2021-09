Charla de Juan Gabriel Vázquez cierra el Hay Festival

Durante los años que llevan de amistad, el escritor Juan Gabriel Vázquez y el cineasta Sergio Cabrera han sostenido muchas charlas sobre sus vidas, y las circunstancias que los llevaron a dedicarse al arte. En dichos encuentros, el autor se percató que la historia de su amigo contenía fragmentos con valor histórico, que serían un buen material para una novela.

Así dio vida a Volver la vista atrás, una novela en la que hace un repaso por la biografía de Cabrera, a través de su historia familiar y el contexto que llevó a su familia a emigrar durante la guerra civil española, con destino a América, así como la etapa que vivieron en la China de la Revolución Cultural, y los movimientos armados de los años sesenta.

"Después de muchas reuniones me di cuenta que eso que aparentemente era sólo una vida muy interesante, llena de peripecias, de aventuras y de conflictos, era además otra cosa, contaba una parte importante de nuestra historia, de dos colombianos y latinoamericanos. Esa vida contaba un gran pedazo del siglo XX, de la relación que tenemos con el mundo de afuera, la historia con la política, los movimientos sociales y todo eso", platicó Juan Gabriel durante una charla en la jornada de cierre del Hay Festival.

El escritor compartió que le tomó alrededor de seis años completar el texto, pues al tener tanto material, no estaba seguro de cómo abordarlo. Fue durante la pandemia, etapa en la que asegura tuvo una calma que nunca antes había vivido, que finalmente puso manos a la obra y le dio forma a la novela.

Su método fue olvidarse que él era el autor y observar la historia desde afuera, para invitar al lector a que entendiera al personaje en cada página, sin juzgar, y simplemente apreciando los paisajes de su vida.

"Para mí se trató de pensar, sentir y ver el mundo como Sergio a los 12 años, a los 17 años y a los sesenta años, o como Marianella (su hermana), en un estilo meramente novelístico. Es un ejercicio de interpretación de amigo, se trató también en un sentido de mi interpretación de lo que era la vida de un amigo", señaló.

Sergio, quien también estuvo presente en la charla, se mostró muy satisfecho con el resultado, y platicó que después de haberlo leído, el texto final resultó prácticamente igual al primer borrador que le hicieron llegar. El cineasta precisó que este proyecto era algo que ya tenía en mente desde hace varios años, y agradeció que haya sido su amigo quien finalmente concretó el proyecto.

"En algunos momentos de mi vida había intentado escribir, más pensando en un guión, y contar un poco de mí, pero no había sido capaz de hacerlo. Sabía que le podía interesar a otras personas, pero no sabía cómo armar ese rompecabezas. Lo que más me emocionó del libro fue ver cómo Juan Gabriel logró armarlo, y eso en parte fue gracias al hecho de que había esa confianza recíproca".