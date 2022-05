¿Christian Nodal podría terminar en la cárcel por filtrar conversación con Belinda? Te explicamos si aplica la Ley Olimpia

Christian Nodal sorprendió a todos sus seguidores al publicar el screenshot de una conversación con su expareja Belinda, en la que dejó ver que la también actriz le pedía dinero para arreglarse los dientes.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida, todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo” escribió Nodal junto a la imagen.

De inmediato, los internautas comenzaron a sacar sus conclusiones asegurando que se trataba de una indirecta para su exsuegra, quien con anterioridad habría hecho algunos comentarios negativos sobre el intérprete.

Mientras que Belinda no ha hecho comentarios al respecto, los grupos feministas ya salieron a alzar la voz por ella, mencionando que lo que Nodal hizo es considerado como violencia digital, por lo que lo justo es que se le aplique la ley Olimpia.

¿QUÉ ES LA LEY OLIMPIA?

Cuando la activista Olimpia Coral Melo sufrió un tipo de violencia que no estaba incluido en la ley, es decir un video sexual de ella que fue difundido sin su permiso, comenzó a investigar sobre la violencia digital hasta generar una iniciativa de ley donde este tipo de agresiones se consideraran como un delito.

Así fue como nació la “Ley Olimpia”, que define a la violencia digital como “actos de acoso, hostigamiento, amenazas, vulneración de datos e información privada, difusión de contenido sexual (fotos, videos, audios) sin consentimiento a través de las redes sociales que atente contra la integridad, la libertad, la vida privada o vulnere algún derecho humano de las mujeres”.

¿CÓMO PODRÍA AFECTAR LA LEY OLIMPIA A CHRISTIAN NODAL?

Según el Código Penal Federal, debido a que el intérprete de “Botella tras botella” publicó un screenshot sin el consentimiento de Belinda, podría ser castigado con 3 a 6 años de prisión o una multa de 500 a 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

