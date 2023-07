Claridad Norteña rinde homenaje a la Reina del TexMex, Selena

Una de las agrupaciones chihuahuenses que siempre se ha mantenido activa y renovándose es “Claridad Norteña”, quien en esta ocasión para mantener cautivos a sus fans acaban de sacar un nuevo tema, siendo un popurrí de los éxitos de Selena, que ya se encuentra disponible en las plataformas musicales del grupo musical.

En este homenaje que le brindan a la “Reina del Tex-Mex” los fans del conjunto podrán disfrutar de los temas como: El chico del apartamento 512, Baila esta cumbia, La carcacha, Techno cumbia, Bidi bidi bom bom, todas al estilo de norteño con sax.

La melodía que tiene apenas una semana de su lanzamiento ya cuenta con numerosas reproducciones en YouTube, de igual manera en las estaciones de radio está siendo muy solicitada, aunque no hay un video por el momento sobre este proyecto, uno de los integrantes del grupo expresó que desean grabar uno y probablemente sea cuando estén en un concierto interpretando este popurrí donde se pueda ver la gente bailando.

Sobre el apoyo y cómo han recibido esta nueva producción, expresó Ricardo: “Hemos recibido comentarios positivos, que la canción es muy rítmica para ponerse a bailar, el público ha dado su visto bueno, y eso se nota en los números de vistas que ha tenido y que sigue aumentando cada día, siendo señal que elegimos bien las canciones para que se pongan a bailar”.

Cabe señalar que este proyecto musical nació en el 2016, siendo ya 7 años de trayectoria en la música grupera, sus integrantes son: Alonso Muñoz, primera voz, Ricardo Ortega, saxofón; Juan González Larrea, acordeón y segunda voz; Jesús Herrera Ledezma, bajo eléctrico; Hugo Zúñiga, batería; José Antonio Carmona, bajo sexto y segunda voz, todos son originarios del Estado Grande.

Los músicos dieron a conocer que estarán promocionando en estos próximos meses este homenaje a la reina en los lugares que se estén presentando, de igual manera, el track ya forma parte del repertorio de algunas discotecas, donde los DJ, dicen, saben que es garantía que al escuchar la música de Selena, sin importar las generaciones, invita a sacar los mejores pasos de baile en la pista.

Si eres admirador de Claridad Norteña no dudes en escuchar lo nuevo de ellos, u otros temas que pueden encontrar en sus plataformas musicales como: El Popurritazo, Yo no sé qué me pasó, El pino verde, Caballero, entre otras más, que estarán interpretando en sus futuros conciertos como en Guachochi, Casas Grandes, Ascensión, y tienen en la mira a la Unión Americana.