¡No te lo pierdas! Emmanuel se presentará en las Jornadas Villistas 2023

Uno de los artistas que conforman la cartelera de las Jornadas Villistas 2023 es Emmanuel, quien se estará presentando el día 22 de julio en el Foro Villista de Parral, considerado uno de los consentidos de los mexicanos. La venta de boletos así lo demuestran, ya que es hasta este momento, el que lleva más localidades vendidas, y sobre su espectáculo el cantautor habló en exclusiva con este medio de comunicación, sobre lo que el público encontrará en este evento.

“Llevo en mi gira todas mis canciones por eso se llama ‘Toda la Vida Tour’, ahí va toda mi historia musical, mis éxitos, lo que a la gente le gusta cantar, quiere escuchar, a lo que va un público a verme y cantar las canciones que conoce como: La chica de humo, La última luna, Toda la vida, Pobre diablo, La vida caminaba sola, un show donde al mismo tiempo tengo una pequeña burbuja norteño-pop, que es música regional mexicana, donde el tema ‘Cómo quieren que la olvide’ está tocada en ese movimiento musical con otras tres canciones.

"El tema en mención comenzó cuando estábamos en la pandemia, porque estábamos viendo qué hacíamos con la música y las canciones, entonces esta melodía, que es maravillosa de verdad, primero me llegó a mí un poco de su historia, como una bachata, la metimos al pop a lo que yo hago, y en el tiempo de la contingencia surgió la idea de meterlo al regional mexicano, entonces va hacer un momento muy divertido y ágil en el show con estos tres temas que voy a interpretar en este género, y el público lo gozará como ha sido en los conciertos que he dado, donde estará presente la tuba, acordeón, bajo sexto, metales, en fin con toda la banda, voy a ofrecer un espectáculo de calidad

“Por otro lado, va hacer toda una experiencia ir a Parral por lo histórico, un público y escenario mágico, ya que está montado en un lugar espectacular esperando que la gente se divierta como lo haremos nosotros y que todo salga muy bien en las dos horas aproximadamente en que se desarrollará el concierto”, expresó Emmanuel.

Sobre el éxito que ha tenido a lo largo de sus ya casi cinco décadas de carrera artística ininterrumpida y que sin importar el tiempo sigue vigente en el gusto de las generaciones pasadas y actuales dijo:

“Dios me ha acompañado maravillosamente en todo este tiempo, como a todos los seres humanos, yo le respondí nomás, le abrí mi corazón a Dios, entró, han pasado mil cosas lindas en mi vida, así como feas, pero entre las lindas es que me diera una voz, un deseo por cantar, así como una ilusión por descubrir cosas nuevas, siempre busqué hacer algo diferente, que me pudiera divertir a mí, y hasta ahorita eso me ha funcionado, ya que siempre me ha ilusionado el salir al escenario y cantales a mi público, cada vez que me subo al templete es una experiencia nueva, totalmente diferente".

Entre sus proyectos futuros manifestó que está en un trabajo que muy pronto se dará a conocer, algo muy diferente a lo que ha estado haciendo, un disco que está grabado en diferentes partes del mundo y que posiblemente el año que entra se estrene.

Es de recordar que la discografía de este artista consolidado está llena de éxitos y que ha sido reconocida con certificaciones de oro y platino por sus ventas y estar en los primeros lugares de las listas de popularidad, melodías como: Todo se derrumbo dentro de mí, Insoportablemente bella, Con olor a hierba, Quiero dormir cansado, Esta triste guitarra, Es mi mujer, Tú y yo, Tengo mucho que aprender de ti, entre otras, han hecho de Emmanuel un célebre y afamado cantante que sigue vigente cantándole al amor.

Dato: los boletos para asistir a su show están disponibles en startickets.mx con un costo de: Oro $2,000.00, Plata $1,500.00, Bronce $800.00, General $300.00