¡Como Madonna! Belinda se besó con dos mujeres en concierto LGBT+ en España

Nuevamente Belinda dio de qué hablar y se convirtió en tendencia, luego de que, al puro estilo de Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera durante los premios MTV Music Awards en 2003, la cantante compartió un beso de tres en el Pride en Madrid, con la drag queen Valentina y después con la actriz Lola Rodríguez, dejando a sus seguidores con la boca abierta.

Fue la tarde de este 6 de julio, cuando en la Plaza Pedro Zerolo de Madrid, España se celebró uno de los conciertos con motivo del evento Madrid Orgullo 2022 y entre los artistas invitados se encontró la intérprete de “Luz sin gravedad” quien, portando una larga chamarra verde y un traje con transparencias negro, cantó algunos de sus éxitos.

Y es que, después de estar brevemente en nuestro país, debido a que a finales de junio estuvo en el Festival Machaca 2022 de Monterrey, Nuevo León, sitio donde casi sufre un golpe de calor, retornó al continente europeo, donde causó sensación al protagonizar un beso con dos chicas en el escenario.

Por medio de diversos videos compartidos en redes sociales, se puede observar cómo la cantante mexicana “replicó” una escena similar a la mostrada por Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera en el año 2003.

Belinda causó sensación al protagonizar un beso con dos chicas en el escenario | Fotos: Captura de pantalla

El tan comentado momento se llevó a cabo cerca del final de su presentación mientras las tres se encontraban bailando, cuando la protagonista de “Bienvenidos al Edén” sorprendió a los asistentes al concierto besando primero a la drag queen Valentina y posteriormente a su colega, la actriz Lola Rodríguez quienes, a su vez, después también se besaron.

“¡Gracias, los amo!”, dijo la artista de 32 años al público, después de tan comentado momento, para cerrar su concierto con motivo del evento Madrid Orgullo 2022 para conmemorar a la comunidad LGBT+. Valentina junto a Belinda y Lola Rodríguez dándose de besos en la marcha del orgullo en Madrid 🇪🇸 pic.twitter.com/FFOkupmGMI — La Grupa (@NotLaGrupa) July 6, 2022

¿QUIÉNES SON LAS MUJERES A LAS QUE BELINDA BESÓ?

Lola Rodríguez es una actriz española de 23 años que compartió créditos con Belinda en la serie de Netflix “Bienvenidos a Edén”, misma que también se desempeña como modelo y activista en pro de la comunidad LGBT+ tras haber asumido su transición en su etapa de adolescencia.

Por su parte, Valentina es una drag queen estadounidense de ascendencia mexicana que participó en la novena temporada del famoso reality “RuPaul’s Drag Rance”, así como en la cuarta temporada de “RuPaul's Drag Race: All Stars”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lola (@lolarodriguez)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Valentina💋 (@allaboutvalentina)

USUARIOS CELEBRARON EL BESO DE TRES DE BELINDA

No es una novedad que Belinda es una de las artistas más queridas por la comunidad LGBT+, por lo que este beso que se dio en la Marcha por el Orgullo en Madrid, provocó que la cantante recibiera mensajes de amor y de apoyo por parte de sus fans.

“La explicación que yo le doy a esos besos es que el verdadero amor no tiene sexo, no tiene edad, ni tiempo”, “Eres tremenda. Igual te admiro y te quiero. No te crítico. Si eres feliz, tus fans felices contigo” y “Belinda y Valentina es mi concepto favorito”, fueron algunos de los comentarios de los fans de Beli.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla